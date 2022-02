Decroix ne croit plus à l’unité de l’opposition

Le député et leader de « And/Jef Pads », Mamadou Diop Decroix, réagissant aux appels à l’opposition à travailler à la mise en place d’une grande coalition dans la perspective des prochaines élections législatives doute de sa faisabilité. Il prédit une défaite si l’opposition y va en rangs dispersés.

« Nous avons défendu en 2017 l’idée d’une coalition unique de l’opposition la plus large possible pour aller ensemble aux législatives et travaillé pour sa matérialisation pour imposer la cohabitation au Président de la République Macky Sall avec un Premier Ministre issu de la nouvelle majorité pour conduire la politique de la nation, mais sans succès » a affirmé le leader de « And/Jef Pads », Mamadou Diop Decroix. Tout en déplorant l’absence d’une unité large de l’opposition pour laquelle il a toujours cru et beaucoup œuvrer, le député soutient qu’il ne peut « pas garantir que nous allons le réussir aux élections législatives de 2022 ».

Décryptant les résultats des dernières élections territoriales du 23 janvier dernier, Decroix estime que « l’opposition a intérêt à s’entendre » en travaillant à une liste unique pour pouvoir battre la coalition de la mouvance présidentielle regroupée autour de la coalition Benno Bokk Yakaar le 31 juillet prochain. Pour Mamadou Diop Decroix, la constitution d’un grand rassemblement des forces politiques de l’opposition et citoyennes est la condition nécessaire pour une victoire significative de l’opposition à ces joutes, rapporte Le Soleil.

Lors des dernières législatives du 31 juillet 2017, l’opposition réunie avait obtenu 51% des suffrages valablement exprimés contre 49% des voix pour la coalition présidentielle « Benno Bokk Yakaar » qui a eu la majorité à l’Assemblée nationale.