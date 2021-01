Déjà enceinte de jumeaux, elle tombe encore enceinte

Alors qu’elle est déjà enceinte de jumeaux, elle a conçu un troisième bébé après quelques jours.

La nouvelle leur a été confirmée officiellement après une échographie. Dans un rapport publié dans The Daily Mail, il a été mentionné que les deux premiers bébés de la mère sont plus âgés de 10 et 11 jours respectivement.

Scientifiquement, une telle situation est appelée superfétation. Dans une telle condition, un autre ovule est fécondé et implanté dans l’utérus après quelques jours ou semaines.

La future maman a partagé ses expériences dans plusieurs vidéos TikTok. Elle a révélé que les médecins pratiquent régulièrement des échographies chaque semaine pour s’assurer que tout va bien.

Dans une vidéo séparée, elle a expliqué comment elle et son fiancé ont conçu leurs bébés sans prendre aucun médicament pour la fertilité. En outre, elle a également révélé que même si elle est tombée enceinte deux fois, tous ses bébés auront le même anniversaire.

Décrivant sa situation dans les vidéos désormais virales, elle a expliqué comment elle était arrivée à hyper ovuler et à ovuler deux fois par mois, lui faisant concevoir un enfant même lorsqu’elle était déjà enceinte.