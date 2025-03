Démission : Augustin Senghor quitte son poste de premier vice-président de la CAF

Augustin Senghor n’a pas mis du temps pour prendre la décision de quitter son poste de premier vice-président de la Confédération africaine de football (CAF), après son échec à l’élection au Conseil de FIFA.

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) est arrivé 10e avec seulement 13 voix, à l’issue du vote qui s’est tenu ce mercredi. Une défaite qui semble être un désaveu aux yeux du patron du football sénégalais, qui a préféré jeter l’éponge.

«J’étais en compétition pour le Conseil de la FIFA avec d’autres vice-présidents et membres du Comex qui sont passés. Il y aurait une certaine incohérence et même une illégitimité que je prétende à les diriger. Je considère que le poste ne me revient plus. Je reste un simple membre du Comité exécutif», a déclaré le président de la FSF repris par Seneweb.