Démission de Noël le Graët : La réaction de fédé française de foot

Quelques instants seulement après la démission de Noël Le Graët ce mardi matin lors d’un Comex exceptionnel, la Fédération Française de Football a publié un communiqué où elle remercie le désormais ancien président pour son travail depuis son élection à la tête de l’instance en 2011.

« La FFF tient à saluer le bilan sportif et économique remarquable de Noël Le Graët. Depuis le 18 juin 2011, date de son élection, les sélections masculines et féminines ont remporté 11 titres et disputé 6 finales de tournois internationaux. Ces excellents résultats s’expliquent notamment par une politique ambitieuse en matière de formation. Sous l’impulsion de Noël Le Graët, la FFF a soutenu et renforcé la préformation (26 pôles Espoirs) et la formation aux côtés des clubs professionnels, » peut-on lire dans ce communiqué.

Et puisqu’un communiqué aussi inattendu ne comprend jamais qu’un seul avis clivant, la FFF a aussi chargé les conclusions de l’audit en cours au sein de son instance. « Concernant l’audit de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), la FFF remarque que ce rapport ne fait état d’aucune défaillance systémique, ni d’aucun manquement à ses missions régaliennes. La FFF constate néanmoins que ce rapport se base moins sur des faits objectifs que des appréciations qui ont parfois conduit à un dénigrement disproportionné de l’instance. La FFF regrette aussi le défaut de réelle procédure contradictoire et l’absence de prise en compte des nombreuses observations formulées par la Fédération sur les sujets qui la concernent en matière de gouvernance et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, chiffres et exemples à l’appui. »

« Le comportement inapproprié de M. Le Graët vis-à-vis des femmes, » a notamment été souligné lors de cette inspection remise à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, le 15 février dernier. Un rapport qui se penche également sur « l’horaire tardif des envois, leur caractère répétitif et la nature des destinataires – des femmes placées sous son autorité et/ou dans une relation de dépendance. »