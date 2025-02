Démission et critiques…ces changements qui suscitent des interrogations à Pastef

Le pouvoir va-t-il changer le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ? On serait tenté de répondre par l’affirmatif au regard de ce qui se passe dans le parti de Ousmane Sonko. Depuis dix (10) mois, les sénégalais ont noté un changement dans les comportements et les discours. D’autres ont tout bonnement tourné le dos au PROJET en démissionnant de ce parti qui en a fait voir de toutes les couleurs à Macky Sall. Un changement qui poussent beaucoup d’observateurs de la scène politique à se poser des questions.

Une démission secoue le Pastef depuis quelques jours. Oumou Diallo a quitté le parti de Ousmane Sonko après avoir exprimé sa gratitude envers les militants et responsables avec qui elle a partagé des moments forts et acquis une précieuse expérience. Elle a par ailleurs réaffirmé son attachement aux valeurs de progrès et de développement du Sénégal. Un départ qui suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Bon nombres de patriotes ne savent pas pourquoi cette militante engagée a jeté l’éponge.

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Oumou Diallo avait lancé une pétition sur les réseaux sociaux pour empêcher Macky Sall de participer à une conférence aux Etats-Unis. À Pastef, on se demande toujours que cet élément engagé et essentiel au projet a pu quitter le navire qui tangue dangereusement depuis le début du mandat du président Bassirou Diomaye Faye ? «Je ne connais pas les raisons qui ont poussé Madame Diallo à démissionner, mais son acte soulève de nombreuses questions sur l’engagement, le leadership et la représentativité des femmes au sein du parti. Mais aussi, comment les femmes expérimentent leur militantisme et s’épanouissent dans leur action politique», a réagi un patriote sur la toile.

Minimiser ce départ, c’est ne pas connaître ce que la dame a fait pour Pastef. C’est grâce à elle que Macky Sall n’avait pas pris à une grande conférence aux États-Unis. Selon certaines indiscrétions, Oumou Diallo était une personne clé aux USA dans le parti. Très peu connu par les fanatiques patriotes mais les personnes qui suivent PASTEF savent son importance capitale. Alors en quittant, elle laisse beaucoup de questions en suspens. Surtout au moment où plusieurs figures politiques redéfinissent leurs positions. Reste à savoir vers quelle nouvelle voie elle orientera son action.

Pour ne rien arranger, le discours à changer dans le parti de Ousmane Sonko. Chacun y va à sa manière pour se faire remarquer. Chaque patriote veut montrer au monde le rôle qu’il a joué dans le combat. Ce qui mène à des dérives sur les réseaux sociaux. Combien de fois a-t-on vu un pastéfien tiré sur un camarade de parti ? D’autres s’attaque même directement à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Et la majorité oublient les fonctions que ces deux patriotes occupent aujourd’hui.

Quand le président de la République nomme un sénégalais, il y’a toujours des membres du parti Pastef pour critiquer. Les affaires Samba Ndiaye et Aoua Bocar Ly en sont des exemples récents. Les partisans n’ont pas manqué de se défouler sur le locataire du Palais. Il a même fallu l’intervention du premier ministre et leader du parti Pastef pour calmer les excités de ce parti. Pendant ce temps, certains sont frustrés parce qu’ils n’ont toujours pas encore de postes dans le nouveau régime. Ce qui est loin du «don de soi pour la patrie».

Les démissions des personnes clés qui ont mené le combat, commencent à poser problème. La question à se poser est de savoir qu’est-ce qui se passe à Pastef ? Ce parti est-il en train de connaître le même sort que les autres ? Quoiqu’il en soit, la frustration et la déception se lit sur beaucoup de visages. Alors, Ousmane Sonko devrait commencer à recentraliser son parti. Si Pastef perd sa force, qui est l’union, le nouveau régime peut être sûr qu’il aura du mal à finir ce qu’il a commencé !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn