Ce ministre de Sonko a des problèmes…il est critiqué de partout

Pour mener à bien le «PROJET», Ousmane Sonko a choisi des hommes de confiance pour former son gouvernement. Si certains ont réussi à se fondre dans la masse, d’autres par contre rencontrent d’énormes difficultés. Ils ont hérité des ministères à problèmes. L’un d’eux à tous les peines du monde pour réussir sa mission. Il est attaqué de tous les bords par des gens qui ne lui laissent aucune marge de manœuvre. Si le premier ministre et leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne lui vient pas en aide, il risque d’être emporté par les critiques.

S’il y’a un soldat qui a besoin d’aide, c’est bien Dr Abdourahmane Diouf. Le ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) est sous le feu des critiques. Depuis quelques jours, son ministère est secoué par des étudiants et syndicalistes en colère. Entre les grèves, les sorties médiatiques et les attaques, ce ministre de Ousmane Sonko ne sait plus où donner de la tête. Il s’est mis à dos les puissants syndicats de son secteur. Et des étudiants qui savent se faire entendre.

Entre Abdourahmane Diouf et le SAES, le courant ne passe plus. Le MESRI s’est exprimé lors d’une sortie médiatique, présentant sa version des faits concernant les revendications du Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur. Ce dernier regrette que le ministre engage sa responsabilité dans la perte du décret modifiant le Décret n° 2020-1788 du 23 septembre 2020, portant création d’une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants et chercheurs titulaires des universités. Pourtant, soutient le SAES dans son communiqué, « le même MESRI avait affirmé dans un de ses communiqués que le décret était « mystérieusement » perdu dans les « méandres de l’administration ». »

Le SAES s’inscrit en faux contre de telles allégations, qu’il qualifie de « fantaisistes et malveillantes », estimant qu’elles n’ont pour seul but que de jeter le discrédit sur les enseignants du supérieur et de monter les Sénégalais contre ces derniers, tout en permettant au ministre de fuir ses responsabilités. « Comment le SAES pourrait-il perdre un décret qu’il n’a même pas présenté au Conseil des Ministres ? » s’interroge le syndicat, qui constate que « le ministre a montré ses limites » sur cette question.

Le SAES, qui est en grève mardi et mercredi, dénonce vigoureusement « un discours inélégant et empreint de contre-vérités » du MESRI, qui, selon lui, en fuyant ses responsabilités, « s’est dessaisi de toutes les questions pour retourner à ses vieilles habitudes : privilégier, depuis bientôt quatre mois, les sorties médiatiques comme méthode de résolution des problèmes de l’enseignement supérieur, au détriment de négociations sérieuses avec les acteurs concernés. » Cette attitude confirme, selon le syndicat, « la rupture unilatérale du dialogue avec le SAES. »

Se mettre à dos le SAES n’est pas très intelligent. Surtout quand les personnels des universités sont aussi en grève. En effet, les personnels administratif, technique et de service des universités publiques, des centres des œuvres universitaires et établissements d’enseignement supérieur du Sénégal (PATS) ont décrété 48 heures de grève totale depuis mardi. Les travailleurs revendiquent en entre autres points l’application des accords de santé dans les universités, la revalorisation de la pension de retraite, la réintégration de la convention du secteur de la presse à l’université Iba Der Thiam de Thiès, l’augmentation des budgets des universités qui sont restés les mêmes malgré l’augmentation de nombre d’étudiants et des charges et la finalisation des chantiers dans les universités et centres des œuvres.

L’intersyndicale dénonce également le dilatoire et l’absence de réaction de la tutelle et demande à tous les travailleurs de se mobiliser pour la satisfaction des doléances précitées. Au même moment, le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) exprime son mécontentement face à l’inaction du ministre de l’Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf. Les étudiants, très remontés, dénoncent le non-respect des engagements pris par les autorités et appellent à des mesures urgentes pour améliorer leurs conditions d’étude.

Quelques jours auparavant, des affrontements ont été notés dans certaines universités. Ce qui place Abdourahmane Diouf dans une situation assez délicate. Le leader du parti AWALE a hérité d’un ministère à problèmes. Les discours politiques ne le sauveront pas de la colère des étudiants et syndicalistes. Alors, il devrait se pencher sur les questions urgentes pour éviter que les choses ne lui échappent !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn