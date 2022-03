Deux dames de la Sonatel volent 990 millions FCFA

Deux agents de la Sonatel et deux commerçants ont été déférés au parquet hier, lundi 21 mars. Les mis en cause se nomment Ramatoulaye Sy, Martine Stéphanie Bocandé, Saliou Faye et Mohamed Lamine Guèye. Les deux premières sont en poste à la Sonatel Boulevard de la République et les seconds, commerçants au « marché Alizé ».

Ramatoulaye Sy et Martine Stéphanie Bocandé sont respectivement ingénieure commerciale et agent commercial. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, intrusion et corruption d’un système informatique et détournement de deniers publics. Saliou Faye et Mohamed Lamine Guèye, pour leur part, sont accusés de recel.

IPhone et Samsung haut de gamme



Les quatre mis en cause ont été envoyés au parquet à la suite d’une plainte contre X de la Sonatel. L’entreprise de téléphonie pointe des manœuvres de certains de ses agents permettant d’acquérir des téléphones haut de gamme (IPhone et Samsung) destinés à une catégorie de clients et payables par règlements échelonnés.

Ces appareils sont ensuite vendus sur le marché. Les opérations frauduleuses remontent à 2020. Le montant du préjudice est estimé à 990 millions de francs CFA.

Selon Libération, qui révèle l’affaire dans sa livraison de ce mardi, l’enquête de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) indique que sur ce montant, 287 millions 970 mille 800 francs CFA sont passés entre les mains de Ramatoulaye Sy tandis que sa collègue, Martine Stéphanie Bocandé, aurait reçu 149 millions 977 mille 350 francs CFA.

Lors de son interrogatoire, renseigne Libération, Ramatoulaye Sy a reconnu les faits. Elle précise qu’en 2020, avec sa collègue, elles utilisaient le système d’informations de la Sonatel pour enregistrer des téléphones portables haut de gamme au moyen de documents falsifiés notamment de faux Ninea et cachets.

Les appareils en poche, elles les écoulaient auprès des commerçants Saliou Faye et Mohamed Lamine Guèye, établis au « marché Alizé ». Les deux dames de la Sonatel se partageaient ensuite à parts égales l’argent du forfait.

Montants contestés

Martine Stéphanie Bocandé a confirmé la manœuvre. Dans sa confession, elle explique comment elle a plongé dans l’opération frauduleuse.

L’agent commercial rapporte qu’un jour Ramatoulaye Sy, après lui avoir prêté de l’argent, lui aurait confié pouvoir régulièrement disposer de liquidités grâce au trafic de terminaux haut de gamme. C’est ainsi qu’elle s’est mouillée.

Mais si elles reconnaissent avoir fraudé, les deux collègues contestent les montants avancés. Ramatoulaye Sy affirme avoir tiré de ses manœuvres présumées 30 millions de francs CFA tandis que Martine Stéphanie Bocandé jure n’avoir reçu « que » 20 millions.

Les deux commerçants, eux, assurent avoir agi en toute bonne foi.

Tout ce beau monde devra s’expliquer devant le parquet. L’enquête suit son cours, selon Libération.