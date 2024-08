Ça ne sent pas bon…Le «PROJET» de Sonko et Diomaye souillé par les scandales

Pour réussir à chasser Macky Sall du pouvoir, le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) avait vendu aux 54% de sénégalais un «PROJET». Ce projet, un concept de Sonko devait permettre de changer le pays. Malheureusement, le document n’est toujours pas prêt. Les électeurs de Bassirou Diomaye Faye attendent toujours. Pour ne rien arranger, le Président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko sont face à des problèmes de probité. Le nouveau régime doit regler beaucoup de problèmes.

Le régime de Diomaye est secoué par des problèmes dans de nombreux secteurs ! Avec l’arrivée du duo Diomaye-Sonko, beaucoup de sénégalais espéraient, enfin, la fin des scandales. Mais on est loin du compte. La « bataille des Cheikh » est sans doute le plus chaud. L’ancien directeur général de l’ONAS (Office National pour l’Assainissement du Sénégal) a porté de graves accusations sur son ministre de tutelle. Des accusations qui ont divisé les membres du parti au pouvoir. Les camarades de Ousmane Sonko ont tellement mis la pression sur ledit ministre qu’il fera face à la presse.

Les sénégalais auront une autre version sur le limogeage de Cheikh Dieng. Cheikh Tidiane Dieye va prendre la parole.

L’autre point chaud, c’est le port de Dakar où c’est la guerre des communiqués. L’Intersyndicale dénonce des licenciements abusifs, la mauvaise gestion de la structure par le directeur et membre de Pastef, Wally Diouf Bodian. Si on en croit les syndicalistes, plus de 700 personnes ont été envoyées au chômage. Des accusations qui font couler beaucoup d’encre et de salive. Le principal accusé dans cette affaire et ses services ont tenté de se laver à grande eau. Malheureusement, ils n’ont pas convaincu tout le monde. Et il faut faire un tour sur les réseaux sociaux pour s’en rendre compte.

Pour se défendre, le directeur du port estime que ces personnes qui ont fait cette sortie sont « manipulées par des personnes tapies dans l’ombre et qui tirent les ficelles en leur fournissant des informations. Pour preuve, ils se sont trompés sur les marchés dont il l’accuse de violation », affirme-t-il. «Il est incongru de renouveler des contrats arrivés à terme.

Le communiqué des syndicats avance un nombre de 700 contrats, ce qui est inexact si l’on prend en compte les 170 Cdd en attente de signature suite à un protocole entre la Direction et les syndicats. Depuis son arrivée, le Directeur général n’a à ce jour renouvelé aucun contrat et ce, dans le but du respect strict de la procédure…», explique la direction du port.

Comme si cela ne suffisait pas pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, un syndicat regroupant des travailleurs des aéroports du Sénégal dénonce une situation calamiteuse des aéroports. Scandales financiers, soustraction de matériel et l’état d’avancement de la réhabilitation des aéroports sont les goulots d’étranglement des aéroports du Sénégal. Selon ces syndicalistes, le matériel de l’aéroport Sédar Senghor, qui aurait pu être redéployé dans les aéroports secondaires qui sont actuellement en réhabilitation, s’est subitement volatilisé. Un gros scandale qui mérite toute la lumière pour éviter une catastrophe aérienne.

Alors pourquoi les nouvelles autorités n’exigent pas la lumière sur ces affaires ? Le Président et le Premier ministre prônent la transparence. Pour être en parfaite adéquation avec les le projet, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye doivent ôter le doute de la tête des personnes qui leur ont fait confiance. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se demandent si Wally Diouf Bodian et Cheikh Tidiane Dieye n’étaient pas des proches du leader de Pastef, seraient-ils toujours en poste ? Dr Cheikh Dieng a été éjecté de son poste de directeur général pour moins que cela.

Le projet de Sonko fait face à de nombreux obstacles. Le Président Bassirou Diomaye Faye doit faire attention aux personnes qui l’entourent. Chef du gouvernement, Ousmane Sonko doit garder un oeil plus attentif sur ses hommes. Le «Jubanti» ne doit pas se limiter à l’opposition. Le gouvernement de rupture doit être plus transparent que les autres. Si les nouvelles autorités ont publié la liste des bénéficiaires de l’aide à la presse, elles devraient être en mesure de faire la lumière sur les scandales à l’ONAS et au Port de Dakar. Sinon ils auront en face les jeunes qui ont chassé le régime de Macky Sall.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn