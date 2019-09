DES DEALERS QUI ACCUSENT IDRISSA SECK DE DEALER

Après avoir contesté les résultats de la présidentielle de 1988,Me ABDOULAYE WADE fut arrêté suite à une confrontation entre étudiants et policiers.

Après sa libération, Me WADE négocie avec le président DIOUF et accepte d’entrer dans le gouvernement d’où il occupe le poste de ministre d’état au près du président d’Avril 1991 à octobre 1992. Avant de claquer la porte pour se présenter à la présidentielle de 1993. Personne n’a jamais parlé de deal ou de trahison Après avoir fermement rejeté les résultats de la présidentielle de 1993,Me WADE fut de nouveau arrêté avec trois membres du PDS soupçonnés d’avoir commandité l’assassinat lâche de Me BABACAR SÈYE.

N’empêche Me WADE d’accepter de négocier avec le président ABDOU DIOUF pour redevenir son ministre d’état de 1995 à 1997

Avant de claquer encore la porte pour se présenter à la présidentielle de 2000 qui sera la bonne

Jamais on a entendu parler de deal ou de trahison

Imaginez un instant IDY ministre d’état de MACKY, ce serait un drame national car les Nafékh vont se transformer en Femen et organiser des carnavals d’indignation tout nu pour crier au scandale.

Pour preuve tout est tolérable pour n’importe quel homme politique sénégalais et rien est accepté pour IDY.

Et faut observer les rouspéteurs de AAR LIÑU BOOK pour mieux comprendre.

Parmi les 25 candidats déclarés avant d’être recalés par le parrainage, on ne réclame ni ISSA SALL, ni MADICKÉ, ni BOUGANE GUEYE,ni même le PDS qu’on nous dit majoritaire.

Parmi les 15 millions de sénégalais seul IDRISSA SECK n’a pas le droit de s’absenter aux manifestations.

C’est inadmissible et incroyable comme acharnement.

Se sentir à l’aise pour mentir sans craindre ton créateur juste pour plaire un humain comme toi, c’est vraiment le comble.

Quand on voit des milliers de ON M’A DIT accusent IDY à longueur de journée et incapables de fournir la moindre preuve, je comprend pourquoi le bon Dieu nous enseigne que ça ne sert à rien d’essayer de raisonner les mécréants car ils ne croiront que lorsque ça leurs arrive la preuve évidente.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn