Des députés de BBY rejoignent le combat pour la criminalisation de l’homosexualité

La proposition de loi visant à criminaliser l’homosexualité va être déposée sur la table de l’Assemblée nationale le mercredi 22 décembre 2021. Le collectif “And Sam Jikko Yi” et les autres initiateurs peuvent compter sur certains députés de la mouvance présidentielle.

Après Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Diéye, Aliou Souaré et Moustapha Guirrassy, cinq députés de la coalition Benno Bokk Yakaar ont rejoint leurs homologues pour porter la proposition de loi qui doit criminaliser l’homosexualité au Sénégal. En effet, il s’agit de Aly Yama Ndao, Fanta Sall, Yaya Sow, Abdoulaye Wilane et Aliou Badara Diouf.

Selon Senego, le collectif “And Sam Jikko Yi” et les autres initiateurs de la proposition de loi demandent la modification de l’article 319-3 du Code pénal, en remplaçant le terme “actes contre nature” par lesbianisme, homosexualité, bisexualité, transsexualité, intersexualité, zoophilie, nécrophilie et autres pratiques assimilés. Et les personnes reconnues coupables seront punies de 5 à 10 ans de prison et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA, sans possibilité de bénéficier de circonstance atténuantes.