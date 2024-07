Des libéraux demandent la révision du procès de Karim Wade

Les propos tenus par le maire de Ndioum et ex ministre de l’Education nationale sont en train de secouer la République. Les libéraux de Dakar Plateau réclament purement et simplement la révision du procès de Karim Wade. «Nous invitons le Pds à prendre une position publique, pour dénoncer les propos scandaleux du maire de Ndioum. A se mettre en ordre de bataille, pour réclamer dare-dare la tenue d’un nouveau procès, conformément aux dispositions du Dialogue National de mai 2023 lancé par le Président Macky Sall, dialogue où, société civile, non-alignés, majorité comme opposition avaient entériné de manière consensuelle la révision du procès de Karim», font savoir Hawa Abdoul Ba et ses «frères» de parti.

Revenant sur les déclarations du maire de Ndioum, elle déclare : «Cheikh Oumar Anne, ancien Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, épinglé par la Cour des comptes pour sa gestion, par la suite nommé ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, vient d’avouer à la face du monde qu’il a été un acteur dans le complot qui a éliminé Karim Meïssa Wade de la dernière élection présidentielle du 25 février 2024, pour avoir fait circuler dans les réseaux sociaux des documents dit-il, prouvant la présence de Karim Wade sur les listes électorales françaises. Il a également dit que le Président Macky Sall en a été le principal instigateur».

Avec ces révélations de Cheikh Oumar Anne, précisent-ils, plus rien ne s’oppose donc à la révision du procès. Le ministre de la Justice, selon les libéraux de Dakar Plateau, «peut s’autosaisir conformément aux dispositions de la loi, comme il est également permis aux avocats de Karim Wade, aux procureurs généraux près les cours d’appel, au procureur général près la Cour de cassation, de demander la réouverture du procès. Il devrait également être permis aux militants du Pds qui sont également des victimes, de faire la même demande». «Les nouvelles autorités nous le doivent bien car le soutien sans condition que nous leur avons apporté, a significativement contribué à la victoire de la Coalition DiomayePrésident», indique le document repris par Walfnet.