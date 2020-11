Des lobbys salissent la réputation de…Abdou Karim Fofana

Et voilà, le remaniement ministériel est fait depuis le 1er novembre 2020. Nous constatons depuis que les sordides rumeurs, les clameurs accablantes se sont estompées. Tout comme les fausses accusations, les calomnies et autres mensonges sournois se sont dissipés.

Ainsi, force est de constater que les machinations ourdies contre le Ministre Abdou Karim Fofana n’avait que pour seul objectif de saborder sa bonne et rigoureuse gestion de son département qui fut une entrave et un énorme pavé dans la marre de crapules mafieuses dont leur seul but est de se sucrer sur le dos des sénégalais au détriment de leur santé, de leur bien-être et de leur droit d’avoir un toit décent. D’autres faits réels nous prouvent que des lobbys, des individus malintentionnés ont distillé de fausses informations, ont fomenté des plans machiavéliques et instillé dans la communauté un sentiment de suspicion pour salir la réputation de Monsieur Fofana.

Tout est faux ! Quelle ignominie !

D’une certaine manière, c’est vrai que cette racaille a eu gain de cause. Parce que Monsieur n’est plus Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique. Quelle part, des gens ont été trompés.

Qu’importe, la chose la plus importante à nos yeux, c’est la confiance que Son Excellence le Président de la République Macky Sall et le peuple sénégalais accordent à notre vaillant Ministre ; mais surtout aussi la loyauté, le sens du devoir et du patriotisme que Monsieur Abdou Karim Fofana exprime à travers des actes concrets et un travail acharné pour le bénéfice exclusif des populations. Ce en quoi, ce nouveau challenge de Ministre chargé du Suivi du Plan Sénégal Emergent reste une preuve indubitable que son action au sein du cabinet du président est une valeur ajoutée reconnue et appréciée.

Et pour accompagner Monsieur le Ministre Abdou Karim Fofana dans sa mission, nous restons comme jamais debout et forts pour contrer toutes les tentatives de sabotages, de sabordages et de falsifications menées par ces bandits de grand chemin.

A bon entendeur, salut !

Souleymane Amadou Hanne,