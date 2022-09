Des pontes de l’APR tentent de liquider Aboubacar Sédikh Beye

Mais qui sont les détracteurs et les pontes de l’APR qui veulent la tête du directeur du port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh BEYE ?

Depuis quelques semaines maintenant, nous pouvons constater à travers les réseaux sociaux une forme de cabale qui ne dit pas son nom à l’encontre du DG du PAD Aboubacar Sédikh BEYE qui fait portant des résultats exceptionnels à la tête du Port de Dakar. Ce que nous notons d’ailleurs, c’est que la totalité des attaques, proviennent de membres de l’APR ou de faux comptes sur les réseaux sociaux qui cachent leur identités.

En réalité, plusieurs Hauts responsables de l’alliance pour la république dont nous avons les identités, des preuves audios et même des screenshots (captures d’écrans) de messages que nous ne citeront pas pour le moment envoient nuits et jours des assaillants sur les réseaux sociaux qui le critiquent à tout va et lorgnent le fauteuil du DG du PAD qu’il avait réussi à redresser de la faillite en 2017 avec plus de 7,5 milliards de dettes trouvées sur le compteur alors que le PAD était à peu de déposer le bilan.

Ces responsables seraient à la base d’un énorme lobbying pour tenter de récupérer le Port Autonome de Dakar des mains de Aboubacar Sédikh BEYE qui a fini aujourd’hui de faire ses preuves avec plus de 14 milliards en moyenne de bénéfices depuis 2019 et ce, malgré les passages inopinés de la COVID-19 et de l’embargo malien qui ont largement touchés l’économie mondiale pour le premier et les états de l’Afrique de l’Ouest pour le second. Car, le Mali est le principal partenaire portuaire du Sénégal avec plus de 14 milliards d’échanges commerciaux avec le PAD.

D’après nos sources, la cause de toutes ces attaques en bas de la ceinture ne serait rien d’autre que le projet de Ndayane qui attise moult convoitises et que le DG BEYE a réussi à mettre en place sous la vision du PR Macky SALL, avec un coût estimé à hauteur de 3000 milliards de nos francs. Une somme qui semble t’il à fait tourner des têtes de certains Mohicans de l’APR.

Nous comprenons mieux pourquoi certains responsables lorgnent sur son fauteuils et envoient des mercenaires l’attaquer avec virulence. Nos sources parlent même d’anciens ministres du gouvernement sortant qui s’activeraient fortement pour mettre en place un lobbying afin d’avoir accès au PAD en vue de préparer l’après Macky SALL.

Technocrate avec une réputation de travailleur, Aboubacar Sédikh BEYE est connue pour sa fidélité et sa loyauté au Président de la République mais aussi pour son honnêteté et sa droiture. Certains le définissent même comme un « soldat de guerre du Président » qui sait qu’il ne le trahirait jamais. Voilà pourquoi certains hauts responsables s’agitent pour le défenestrer en vue de faire ceux qu’ils savent le mieux : détourner ! Voler ! Et porter atteinte à l’image du Président de la République !

Ablaye Seye Ndao

Journaliste d’investigation indépendant.