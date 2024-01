Des salles de rédaction au Palais…Yoro Dia, une fierté pour la presse

Des salles de rédaction aux coulisses du palais, Yoro Dia, une fierté de la presse sénégalaise

L’homme qui était choisi par Son Excellence Macky Sall pour coordonner la communication du Palais est perçu comme quelqu’un qui s’est investi pleinement dans ses missions. Sans jamais se départir de son sens élevé de la maîtrise de l’éthique et de la déontologie, Yoro Dia a accompli des mains de maître la mission. Jamais la communication du Palais de la République n’a connu une stabilité qui a permis aux journalistes de bien entrer dans les locaux bien gardés et faire correctement leur travail.

Et ceci, à l’intérieur comme à l’extérieur du palais et particulièrement lors des sorties du Chef de l’Etat à l’intérieur du pays lors des tournées et conseils présidentiels. A chaque occasion, le ministre Yoro Dia sourire aux lèvres, se met toujours du côté des journalistes et correspondants à qui il facilite la quête de la collecte d’informations. Un geste empreint de sobriété mais hautement apprécié par ses pairs. Les cacophonies notées marquées palais par des tracasseries et des brouillés avec la sécurité hyper blindée du palais et les difficultés rencontrées par les journalistes pour accéder dans les locaux du palais de l’avenue Roume sont rangées aux oubliettes et du coup l’information du palais était manifestement accessible pour les journalistes qui le désirent.

Toujours accessible et dune courtoisie exemplaire et légendaire, le Ministre Yoro Dia se met toujours à la disposition des journalistes, lui qui a compris que quelques années en arrière, il était dans les mêmes conditions et les mêmes situations que les autres journalistes. Jamais de mémoire on a entendu un journaliste se plaindre de n’être pas bien traité au palais sous l’ère Yoro Dia, n’a pas aussi oublié ses origines et ne rate pas une occasion pour se souvenir de son quartier populaire de Thiaroye sur mer où il a grandi et compte beaucoup d’amis. A la tête d’une équipe efficace, effacé et rompueàlatâche, le Ministre Yoro Dia en vrai républicain sert avec honneur, fidélité et bravoure la République et a bien coaché la communication institutionnelle.

L’image du Sénégal en est bien reluisante même lors des moments de troubles marqué les événements meurtriers. Aucune faille de communication n’est notée. Tout marchait impeccablement dans les coulisses du palais et aux côtés du président Macky Sall qui ne s’est pas trompé en choisissant un homme du sérail. Sa passion débordante de la lecture et sa soif de quête du soir qui lui ont valu le titre de Docteur en Communication et font de lui un homme simple et courtois, qui a marqué son empreinte en coordonnant la communication du palais de la République.

Bravo Docteur, la République toute entière reconnaissante, la coporation méritante.

Sûrement qu’un repos bien mérité vous attend du côté du giron familial qui a toujours souffert de vos absences professionnelles.

A Diarama

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn