Des syndicalistes menacent de paralyser le système sanitaire si…

Le système sanitaire risque d’être perturbé par le syndicat de la santé pour la justice sociale (Cuss/Js), qui menace d’aller en grève et compte tenir une marche nationale le 04 août 2020. Le départ de cette manifestation est prévu à l’Ecole nationale de développement sanitaire et social (Endss) et l’arrivée au ministère de la santé.

Cheikh Seck et Cie comptent organiser les 04 et 05 août, une grève générale sur l’ensemble du territoire national pour réclamer l’intégration de tous les contractuels dans la fonction publique (médecins, infirmiers, sage-femme, personnel de soutien, la vérité et la transparence dans la gestion de la crise contre la Covid-19, le reversement dans leur nouveau corps d’accueil (hiérarchie A2) des anciens Techniciens supérieurs de santé et de infirmiers et sage-femme à la hiérarchie B1.

Ils réclament, l’octroi de l’indemnité de logement, la valorisation de l’indemnité de Risque et son indexation dans le salaire, la transparence dans la gestion des marchés, l’application du statut du personnel, la signature du décret réorganisant l’Endss, l’organisation de la certification 2018-2019, l’ouverture concours anesthésie, kinesi,biologie etc.