Destin croisé…Khaf et Barth mènent la résistance contre Sonko

Qui l’aurait cru ? Barthélémy Dias vit le même destin politique que son mentor Khalifa Sall. Après des années de compagnonnage avec Ousmane Sonko, Dias-fils a perdu sa mairie. Il a été destitué grâce à une lettre d’un membre de Pastef adressé au Préfet. Pour ses souteneurs, c’est le leader de Pastef et actuel premier ministre qui se «venge de lui». Une affaire qui a définitivement séparé les deux anciens amis. Entre Pastef et les partisans de Barth, c’est la guerre à tous les niveaux. Ils promettent de ne pas baisser les armes face au nouveau régime qui en fait voir de toutes les couleurs à l’opposition.

Pour Barthélémy Dias, c’est son monde politique qui s’est effondré comme un château de cartes. Avant d’être chassé de la mairie, Dias-fils avait perdu son mandat député. « Le bureau de l’Assemblée nationale, réuni le jeudi 5 décembre 2024, a procédé à la radiation de Barthélémy Toye Dias », avait déclaré El Malick Ndiaye lors d’une séance parlementaire consacrée à la ratification des listes des commissions. La révocation fait suite à une demande du ministère de la Justice, conformément à l’article 61 de la Constitution et à l’article 51 du règlement intérieur du parlement.

L’affaire qui est à la base de tous les malheurs de Barthélémy Dias remonte à 2011. Lors d’une attaque contre la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, dirigée par Dias-fils à l’époque, une personne identifiée comme Ndiaga Diouf avait été tuée par balle. Jugé en 2017, Barth a été reconnu coupable et condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme. Une peine confirmée en appel en septembre 2022, avant d’être définitivement entérinée par la Cour suprême en décembre 2023.

Malgré cette condamnation, son avocat, Clédor Ciré Ly, avait précisé que cette décision n’affecterait pas son mandat de maire. Mais faut dire que les choses ont changé entre temps vu que cet ancien membre de la coalition Yewwi Askan Wi a perdu son mandat de député et sa mairie. Un destin qui rappelle celui de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar et mentor politique de Barthélémy Dias. Comme quoi les mêmes causes produisent les mêmes effets dans le landerneau politique.

Khalifa Sall avait été destitué de son poste de maire en 2018, puis de son mandat de député en 2019, après une condamnation dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie. Dans cette affaire, Khalifa Sall était inculpé pour association de malfaiteurs, complicité de faux et usage de faux en écritures privées de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs, détournement et escroquerie aux deniers publics et blanchiment de capitaux.

Déclaré coupable de plusieurs délits, dont « escroquerie aux deniers publics », « faux et usage de faux dans des documents administratifs » et de « complicité en faux en écriture de commerce », Khaf est condamné à une peine de 5 ans de prison ferme, assortie d’une amende pénale de 5 millions francs CFA, sans dommages et intérêts. Une amende qu’il a payé à la veille de l’élection présidentielle de mars 2024. Une arrestation dénonçait par tous les opposant de l’époque;

Connaissant ce que cela fait d’être dessaisi de tous ses pouvoirs, Khalifa Sall a décidé de soutenir Barth dans son combat. « Ce qui m’étonne, c’est que le ministre de la Justice n’a pas utilisé ses prérogatives pour déchoir Barthélémy de son mandat de député entre avril et novembre, alors qu’il en avait l’opportunité. Pourquoi avoir attendu sa réélection pour engager cette procédure ? Cette démarche est incompréhensible, condamnable, et nous nous battrons fermement contre elle », a déclaré le prédécesseur de Barth à la mairie de Dakar.

Avec tous les soutiens dont il dispose, Barthélémy Dias a de quoi résister face à son nouvel adversaire. Entre lui et Ousmane Sonko, ce sera un combat politique qui promet. Les anciens amis ont le même tempérament et partagent le même discours. La seule chose qui sauve la patriote en chef, c’est qu’il peut compter sur le soutien des jeunes. Mais est-ce que cela suffira-t-il à contenir la menace Barth !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn