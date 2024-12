Pastef obsédé par l’argent…ce parti traque les 1000 milliards «fantômes»

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sait-il pourquoi ses leaders ont été élus ? Voilà un parti qui veut être gendarme, juge et bourreau. Depuis plus de huit (8) mois à la tête du pays, les partisans de Ousmane Sonko ne savent pas sur quel pied danser. Ils font le contraire de ce pourquoi ils ont été élus. Depuis que leur commandant a parlé d’un compte de 1000 milliards, les patriotes tentent l’impossible pour le trouver. Oreilles debouts, ils scrutent le moindre début de piste. Certains vont même jusqu’à créer un faux relevé bancaire sur les réseaux sociaux. Une véritable obsession pour l’argent qui inquiète.

L’image a fait le tour des réseaux sociaux ! Tel une trainée de poudre, des patriotes ont partagé un relevé bancaire. Dans le document, il est clairement mentionné le nom de Macky Sall comme étant le propriétaire d’un compte à la banque HSBC Bank (Singapore) Limited. Dans le document, qui est un grand faux, il y est indiqué que l’ancien président auraient 1000 milliards en compte. Ce qui est un gros mensonge vu que le document brandi par les patriotes est un fake partagé fièrement par des pastéfiens. Prépare-t-on déjà l’opinion à la découverte de cet argent «fantome» ?

C’est une question à se poser. Mais ce qui est sûr, ce document est faux. L’auteur de ce canular avait oublié qu’on est au 21e siècle et tout se vérifie de manière instantanée. Si cette personne, qui est tout sauf intelligent, avait pris son temps, il se rendrait compte qu’il fallait commencer par un «code ISO de 2 lettres pour le pays, de 2 chiffres IBAN en tant que chiffres de contrôle, de 4 caractères SWIFT/BIC Code puis suivent 6 chiffres qui représentent le shortcode et les 8 derniers chiffres sont le numéro de compte», écrit un internaute sur Facebook.

Sur ce document brandie avec assurance par certains moutons de panurge, les données de l’IBAN ne sont pas conformes au numéro du compte. Dans un dossier, le service de fact-check du Soleil a aussi démenti l’existence de ce compte. Ce qui n’empêche pas à des membres de Pastef de croire à son authenticité. Pour certains partisans de Ousmane Sonko, Macky Sall est l’incarnation du mal alors tout ce qu’on dit de lui est vérité.

Mais pourquoi des personnes croient-ils en l’existence d’un compte de 1000 milliards ? Pour avoir une réponse à cette question, il faudra retourner à la campagne électorale. Selon Ousmane Sonko, un ancien responsable de l’administration de l’ancien président Macky Sall aurait détourné et conservé sur un compte bancaire la somme astronomique de « plus 1000 milliards de francs CFA ». Des propos tenus par Sonko le 27 octobre lors d’un meeting électoral. Propos qui ont intrigué plus d’un. Tout le monde se demande comment une telle fortune, représentant une part significative du budget national, a pu être simplement « laissée en vue » sur un compte bancaire ?

Mais au Pastef, on semble être certain que compte existe. Mais il sera très difficile pour le régime de le prouver. En théorie, un compte bancaire pourrait contenir 1000 milliards si la banque en question en a la capacité technique et réglementaire, et si l’entité propriétaire de la somme (comme un gouvernement, une grande entreprise ou un individu très fortuné) possède ces fonds. Cependant, dans la pratique, de nombreux obstacles se dressent devant un tel fait.

Avoir une telle somme dans un seul compte est, presque, impossible. Les banques sont régulées par des autorités financières qui imposent des limites sur les dépôts, notamment en matière de fonds propres et de risques. Elles doivent prouver qu’elles peuvent sécuriser des sommes aussi astronomiques. Déposer 1000 milliards sur un seul compte serait risqué. Généralement, ces sommes sont diversifiées dans plusieurs comptes, banques ou actifs (investissements financiers, obligations d’État, etc.). Une telle somme appartient souvent à des États ou à des multinationales, et elle est rarement conservée sur un compte bancaire classique. Elle pourrait être répartie dans des fonds souverains, réserves monétaires ou systèmes financiers complexes.

La plupart des comptes bancaires standards ont des plafonds. Seules des banques spécialisées ou des accords particuliers pourraient gérer de telles sommes pourraient conserver 1000 milliards. Donc, bien que cela soit possible théoriquement, cela est extrêmement rare en pratique et concerne uniquement des institutions ou des entités financières de très grande envergure. Alors comment Macky Sall pourrait-il être titulaire de ce compte ?

Cette polémique révèle la fixette que les nouvelles autorités font sur l’ancien régime. Si cela ne tenait qu’à certains patriotes, Macky Sall et ses hommes seraient en prison. Quitte à lui inventer un compte inexistant. Voilà des pratiques qui risquent de nuire à la reddition des comptes.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn