Barth-Police : Le bureau municipal de la ville de Dakar persiste et signe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU BUREAU MUNICIPAL DE LA VILLE DE DAKAR

La Ville de Dakar dément formellement les affirmations contenues dans le communiqué de la police nationale en date d’aujourd’hui, concernant les prétendus blocages des activités de Monsieur Barthélemy Dias, Maire de Dakar, ainsi que des conseillers municipaux.

Contrairement à ce qui est énoncé dans le communiqué de la Police, nous tenons à rappeler que les accès à l’Hôtel de Ville de Dakar ont bel et bien été bloqués par les forces de l’ordre, empêchant ainsi l’entrée aux conseillers municipaux.

Un fait incontestable, comme en attestent les images et vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux, que l’ensemble des Sénégalais ont pu visionner. Cette situation a été constatée par un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de fermeture des accès à la Mairie de Dakar.

Face à ce blocage, une forte délégation d’adjoints au Maire s’est rendue à la Préfecture de Dakar pour rencontrer le Préfet par intérim. Ce dernier a confirmé avoir donné des instructions à la Police et a précisé qu’il allait consulter ses supérieurs hiérarchiques à ce sujet.

Le même jour, un dispositif policier impressionnant a été déployé pour interdire au Maire de Dakar de visiter les chantiers de la Ville, ce qui constitue une entrave directe à l’exercice de ses fonctions. Ces entraves à l’exercice normal des responsabilités du Maire et de son équipe municipale sont inacceptables et ne respectent pas l’autorité légitime des élus de la Ville de Dakar.

Les images et vidéos de l’incident qui s’est produit ce vendredi 13 décembre 2024 , lors du point de presse de Monsieur Barthélemy Dias, au cours duquel la Police a fait usage de force, entraînant des dégâts matériels à l’Hôtel de Ville, sont là pour témoigner de la situation réelle.

Le Bureau municipal de la Ville de Dakar attend de la Police une démarche responsable et républicaine, respectueuse des droits et des prérogatives des autorités municipales. Il est impératif que ces événements ne se répètent pas, et que la Police, en tant qu’institution républicaine, joue pleinement son rôle de sécurisation sans empiéter sur les compétences des autorités locales.Nous restons déterminés à exercer nos fonctions dans le respect de la loi, et nous appelons à une collaboration respectueuse entre les différentes institutions, dans l’intérêt de la ville et de ses habitants ».

Fait à Dakar, le 17 décembre 2024

Le Bureau municipal de la Ville de Dakar.