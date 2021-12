Destruction des panneaux publicitaires : Abdoulaye Seydou Sow bande les muscles

Lors de son passage à l’Assemblée nationale, hier, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique a été interpellé sur la destruction des panneaux publicitaires par la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du Sol (Dscoss). La réponse d’Aboulaye Seydou Sow ne s’est pas fait attendre et elle ne vas sans doute pas plaire aux associations de régie publicitaire.

« En 2022, on va mettre en place un code de l’urbanisme. La Dscoss a reçu des instructions du gouvernement et désormais, on ne laissera personne occuper la voie publique à travers des panneaux publicitaires. Il faut que les gens respectent le cadre de vie des citoyens. On va mettre un terme à cette occupation anarchique et les menaces et chantages ne nous font pas reculer », lance Abdoulaye Seydou Sow.