Déthié Fall : « Je soutiens sans retenue et sans réserve le président de la République »

Entre le Président Bassirou Diomaye Faye et le chef de file de PASTEF Ousmane Sonko, le ministre Déthié Fall a clairement choisi son camp. Invité de RFM Matin, le leader du PRP a affirmé que son parti est dans la mouvance présidentielle.

​Face à Babacar Fall, le ministre des Infrastructures a clarifié la position du PRP. « Je soutiens sans retenue et sans réserve le président de la République pour qu’il accomplisse sa mission. Le PRP est dans la mouvance présidentielle et soutient le président de la République. C’est clair et précis. Autrement je ne serais pas dans le gouvernement. Je suis un homme cohérent », a-t-il déclaré.