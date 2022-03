Détournement engrais : De nouvelles révélations sur le scandale de 3 milliards

Du nouveau dans l’affaire du détournement d’un bateau d’engrais dont la valeur est estimée à 3,9 milliards F CFA. Un scandale dans lequel la directrice de Transcontinental Transit, Ndèye Nancy Niang, 50 ans, présumée responsable de la fraude, mouille le célèbre promoteur de le lutte Aziz Ndiaye et son frère Massata.

Dans sa parution de ce vendredi, L’Observateur informe que Nancy Niang, selon l’acte d’accusation, «a pris le contrôle de la marchandise sans paiement du Port de Dakar et les a stockés dans deux de ses entrepôts au Cices et à Rufisque.» Elle a refusé de retourner la marchandise et a ignoré de nombreux appels à la société RE-Energy basée aux Émirats Arabes-Unis et dirigée par le Turc Rahul Chandra.

RE-Energy avait signé un contrat de vente de 35 mille tonnes d’engrais avec la société de Ndèye Nancy Niang. Après la vente, ajoute le journal, elle a fait un virement de 650 millions Fcfa en plus des dépenses effectuées, mais par «tromperie», elle a envoyé une “confirmation de virement bancaire fausse».

La dame n’a respecté aucun engagement découlant des contrats, déplore l’avocat de RE-Energy. Les entrepôts sous douane lui appartiennent. Toute quantité retirée des entrepôts est sous sa responsabilité.