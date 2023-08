Deux agents du GIGN arrêtés avec 2 milliards F CFA en faux billets

La brigade de recherches de Saly Portudal a arrêté trois faussaires qui détenaient des faux billets en dollars d’une valeur de 2 milliards de francs CFA. D’après L’Observateur, qui donne cette information explosive, deux des mis en cause sont des agents du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et membres de la garde rapprochée d’une haute personnalité de l’État. Il s’agit de A. Bitèye alias «Thioko» et M. Ndiaye dit «Ayo». Leur complice se nomme L. Gomis.

D’après le journal, le commandant de la brigade de recherches de Saly Portudal a exploité une information anonyme. Celle-ci faisait état de l’existence sur la Petite Côte d’un vaste réseau de lavage de faux billets conduit par des individus originaires de Dakar. Il a mis en place un dispositif de surveillance et de filature qui a permis de surprendre les faussaires en plein triage de billets en dollars contenus dans une valise.

Surpris par leurs collègues gendarmes, les deux éléments du GIGN réussissent à s’échapper. Laissant derrière eux leur complice et la valise de faux dollars. Ce dernier sera arrêté et conduit à la brigade de Saly. Malgré une longue course-poursuite, «Thioko» et «Ayo» parviennent à s’échapper.

Mais manque de chance pour eux, ils abandonnent sur les lieux du «crime» des indices qui les démasqueront : véhicule, armes de service et cartes professionnelles. «Cette découverte a interloqué les forces de l’ordre de la brigade de Saly Portugal, qui n’imaginaient pas avoir affaire à des collègues véreux», rapporte L’Observateur.

Les deux éléments du GIGN étaient grillés. D’autant qu’au cours de son interrogatoire, L. Gomis passe aveux en révélant, notamment, qu’il a été sollicité par ces derniers pour laver les faux billets en dollars.

Les gendarmes de Saly localisent «Thioko» et «Ayo» à Dakar. Alertent les éléments de la brigade de recherches de la capitale. Qui se lancent aux trousses des mis en cause. Ils réussiront à les extraire de leur cachette avant de les conduire à la brigade de recherches de Saly. Sous bonne escorte d’autres éléments…du GIGN.

Arrivés à destination, ils reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. Poursuivi pour association de malfaiteurs, trafic et blanchiment de faux billets de banque, le trio de faussaires a été présenté au procureur de Mbour une première fois ce mardi. L’Observateur renseigne qu’il a bénéficié d’un retour de parquet.