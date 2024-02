Dialogue de Macky…Une finale de foot avec les perdants des demi-finales

Incroyable mais vrai ! Ce qui se passe au Sénégal risque d’être un précédent inouï qui sera inscrit dans les annales de l’histoire politique du Sénégal comme l’événement le plus insolite et inimaginable. Ces lundi et mardi, Macky Sall commence son dialogue national avec des invités pas comme les autres. Le Président Macky Sall lance des concertations nationales pour trouver une date de l’élection présidentielle et un processus électoral consensuel. Mais Macky Sall part avec un handicap de taille. Il va organiser une rencontre qui ressemble plus à une finale de foot avec les perdants des demi-finales. Les vrais finalistes refusent de jouer.

Macky Sall est le seul Président du jury qui convoque à l’université les recalés au Baccalauréat. C’est le monde à l’envers. Presque tous les candidats retenus définitivement dans la liste du Conseil constitutionnels pour prendre part à l’élection présidentielle, refusent la main qu’il leur tend. A savoir, discuter pour s’accorder sur la date à retenir pour la tenue de l’élection présidentielle. Seulement Macky Sall appelle ce dialogue en y incluant en même temps, tous ceux dont les candidatures ont été recalées par le Conseil constitutionnel.

C’est là où se trouve justement le nœud du problème. Macky Sall invite au dialogue ceux dont leurs candidatures ont été rejetées. Ce qui sous-entend que ceux-ci peuvent réclamer que le processus électoral soit entièrement repris. Ce qui poussera le Sénégal vers un autre imbroglio. 16 des candidats parmi les 19 qui seront de la course à l’élection présidentielle refusent de participer à ce dialogue qu’appelle Macky Sall. La question se pose. Comment Macky Sall va-t-il organiser le dialogue national sans les candidats retenus définitivement par le Conseil Constitutionnel ?

Et pourquoi un dialogue national avec des personnes que le Conseil Constitutionnel ne connaît pas. Macky invite les recalés au parrainage, le candidat recalé pour parjure (Karim Wade), les religieux, la société civile et 3 candidats retenus à la présidentielle. Que font-ils tous au dialogue ? On peut comprendre les 3 candidats retenus. Mais les religieux, les recalés et la société civile n’ont rien à faire à ce dialogue.

Au fait pourquoi un dialogue ? les Sénégalais ont juste besoin de savoir quand est-ce qu’ils vont choisir leur prochain Président de la République. C’est pourquoi, sont nombreux parmi les Sénégalais à se demander, à quel jeu se livre le Président Macky Sall. Le pays est en tension, toute la communauté internationale surveille le Sénégal. Est-ce le moment de faire susciter des commentaires qui ne font que décrédibiliser l’image du Sénégal ?

Macky Sall a déclaré à la face de tout le monde que le 2 avril prochain, ce sera la fin de son mandat. A partir du 2 avril prochain donc, Macky Sall ne sera plus le Président de la République en exercice du Sénégal. Il va donc céder le pouvoir. Ce qui veut dire que l’élection présidentielle au Sénégal devra être tenue dans les plus brefs délais comme le stipule le Conseil constitutionnel qui demande à Macky Sall de fixer la date dans les meilleurs délais.

Dans son arrêt, le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause le processus électoral en cours, c’est-à-dire la liste des candidats déjà qu’il a retenus. Pourquoi donc, appeler un dialogue national pour en faire participer des candidats recalés ? Résultat des courses, 16 des 19 candidats qui doivent prendre part à l’élection présidentielle disent non au dialogue national appelé par Macky Sall.

Quelle crédibilité faudra-t-il donner alors à ce dialogue national ? Sauf que le Sénégal est loin de sortir de la crise politique dans laquelle, il se trouve plongé. Macky Sall se livre dans un jeu où il sera difficile de sortir le Sénégal de la crise. Finalement, ceux qui sont habilités à participer à l’élection présidentielle vont être en dehors du dialogue pour la tenue de la date de l’élection présidentielle.

En quoi finalement assistons-nous ? Un dialogue national où les recalés pour la course de l’élection présidentielle vont réclamer la reprise de tout le processus électoral. Une manière pour mettre le feu dans tout le Sénégal.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn