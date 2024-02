Dialogue national : Amadou Ba s’en tient à la sagesse du président Macky Sall

En sa qualité de candidat de la majorité, BBY, Amadou Bâ, qui prend la parole après le candidat de la coalition Dionne 2024, sera court dans son discours. « Je peux témoigner que vous tenez à la bonne marche des institutions » s’est-il adressé dans un premier temps au chef de l’Etat qu’il félicite de cette initiative d’organiser un dialogue pour régler certaines questions électorales.

« Je suis un partisan acharné du dialogue et de la paix. Ma préoccupation, c’est le pays. Nous devons aller vite à l’élection, dans le respect des lois et règlements et dans la paix. Cependant, il faudra voir quelle est la formule la plus adaptée. Pour le reste, je m’en tiens à votre sagesse » confie le candidat Amadou Bâ devant le Président Macky Sall et toutes les forces vives présentes à ce dialogue.