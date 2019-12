Dialogue national : le Cusems conteste Mamadou Lamine Dianté dans le comité de Pilotage

Le Cadre unitaire des syndicats de l’enseignement du moyen et du secondaire (Cusems) récuse le choix de Mamadou Lamine Dianté pour siéger dans le comité de pilotage du dialogue national au nom des enseignants. C’est Abdoulaye Ndoye qui l’a fait savoir à travers les ondes de la RFM.

« Ce n’est pas le gouvernement qui doit choisir le représentant des enseignants. Ils doivent nous envoyer une correspondance et nous laisser désigner notre représentant » a-t-il déclaré dans RFM matin. Et selon lui « en choisissant Dianté, c’est comme si, par exemple, à l’Apr on choisissait un ancien responsable pour représenter le parti, alors que ses actuels responsables sont là ».