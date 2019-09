Dialogue National: Le statut du chef de l’opposition…dernier point des discussions

C’était l’un des points centraux du référendum du 20 mars 2016. Plus de 3 ans après, le statut du chef de l’opposition est dans l’impasse, la commission cellulaire sur le dialogue politique l’a inscrit dans son agenda et hier les acteurs présents à ces concertations dirigées par le Général Mamadou Niang ont décidé de s’y pencher. Mais en dernier ressort car, d’après le coordonnateur du Pôle des non-alignés, il y a des acteurs absents du dialogue et intéressés par la question. «Nous estimons que cette question est centrale et très importante pour l’avancée de la démocratie dans notre pays. C’est donc pour cette raison que les acteurs ont convenu qu’il ne fallait pas se précipiter pour la trancher. Actuellement, nous sommes en concertation avec des acteurs qui sont dans le dialogue mais d’autres sont intéressés par la question. Nous voulons ratisser large chez les acteurs pour qu’une fois cette question tranchée cela soit un pas important pour la démocratie», a rapporté Déthié Fall, joint hier par téléphone par nos confrères du journal LeQotidien.

Acteurs absents au dialogue, l’expression fait clairement référence au Parti démocratique sénégalais qui réclame ce titre depuis les Législatives de 2017. Le Pds est le seul parti dans l’opposition à disposer d’un groupe parlementaire à côté de la majorité Benno Bokk Yakar. Cepen­dant, Idrissa Seck, arrivé deuxième lors de la Prési­den­tielle du 24 février dernier -boycottée par le Pds-, n’est pas présent au dialogue politique pour rien. Il ne cracherait pas sur le titre de chef de l’opposition. D’ailleurs, son poulain, en l’occurrence Déthié Fall, est le coordonnateur du Pôle de l’opposition.