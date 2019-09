Sidiki Kaba,préoccupé par la faible présence des femmes dans le corps Armée

Le Ministre des Forces Armés Me Sidiki Kaba s’exprimait lors de l’ouverture d’une conférence régionale sur le thème « Parer la route pour la femme », tenue hier à Dakar, a fait constater que « Les femmes qui constituent près de la moitié de nos populations sont faiblement représentées au sein des forces de l’ordre. Il urge d’y apporter des correctifs nécessaires à ce niveau », souligne le ministre et patron des armée, qui dit reconnaître « que la nécessité d’une meilleure intégration des femmes dans les forces de l’ordre est absolue mais aussi et surtout le devenir et leur avancement aux grades supérieurs restent incontestables ».