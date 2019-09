Le Doyen des juges refuse à Sonko… une visite à Adama Gaye

C’est à travers une publication sur sa page facebook que le leader du parti Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, a annoncé que le Doyen des juges a refusé de lui délivrer le permis de visite au journaliste Adama Gaye, en prison depuis quelques semaines.

« Hier lundi 02 septembre, j’ai sollicité, par l’entremise de mon avocat, un permis de visite carcérale au grand frère Adama Gaye dont la santé se détériorerait à Rebeuss. À ma grande surprise, mon avocat m’apprend que le Doyen des juges, Monsieur Samba Sall, dit ne pouvoir donner suite à cette demande en raison de la sensibilité de l’affaire et pour une autre raison que je me garderai d’évoquer par pudeur. Cette décision est arbitraire, discriminatoire et désolante. Voilà le piteux état dans lequel Macky Sall a plongé et maintenu notre justice’’, a écrit Sonko sur sa page facebook.