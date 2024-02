Dialogue politique : la coalition Dionne 2024 donne ses raisons d’y participer

la Coalition Dionne 2024 s’est prononcé sur la participation de leur coalition au dialogue national lancé par Macky Sall. « La Coalition Dionne 2024 y va pour écouter les uns et les autres, donner son point de vue et ses positions sur les questions cruciales, et allant toujours dans le sens de l’intérêt des Sénégalais et de la cohésion nationale » selon Cheikh Mbacké Sène qui rajoute : « Maintenant, aller au dialogue ne veut pas dire y accepter tout ce qu’on y proposera ».

Le patron de la coalition Dionne 2024 a publié ce matin les raisons pour lesquelles il participera à cette concertation nationale proposée par Macky.

Source Dionne 2024