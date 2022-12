Diaraf Sow : « Ce pays est entre de bonnes mains sûres, efficaces et expertes »

Le président Macky Sall, un excellent président béni par Dieu, soutenu par son peuple et respecté par les grands leaders du monde

Au moment où notre cher pays, le Sénégal est à la croisée des chemins avec des succès durables et successifs sur tous les plans grâce à un jeune Président visionnaire, compétent, intelligent et expérimenté qui est une chance pour toute l’Afrique ;

Au moment où cet excellent Président, une aubaine pour le Sénégal vient encore d’être décoré par les Américains du Golden Plate Award pour ses nombreux actions en faveur du Sénégal émergent et du développement du continent africain ;

Au moment où notre cher pays se place confortablement dans le cercle des nations émergentes ;

Au moment où le Sénégal marche sûrement vers la croissance à deux chiffres avec des réalisations belles concrètes comme le Train Express Régional, des milliers de kilomètres de routes, d’autoroutes, de ponts, d’autoponts, d’infrastructures de toutes sortes sur tous les plans économiques, sociaux, éducatifs, sportifs et culturels salués et appréciés par tous les sénégalais ;

Au moment où d’autres chantiers attendus avec impatience comme le BRT par les sénégalais sont en cours d’achèvement laissant place à d’autres beaux projets pour le Sénégal, sa jeunesse et sa population dans toute sa composition ;

Au moment où le Chef de l’État, le Président Macky SALL est en train de poser de nouveaux actes forts pour améliorer le vécu quotidien des sénégalais et répondre à la demande sociale…

Les aventuriers, eux, pensent à perturber le fonctionnement de la République en foulant au pied toutes les règles morales qui ont toujours sauvegardé les piliers fondamentaux de notre cher État.

Honte à ces ignobles aventuriers criminels, voleurs, violeurs, détourneurs de deniers publics et repris de justice, impolis, incorrects et perturbateurs qui n’apportent rien de bon à la nation, exceptés morts d’hommes, malheur et désolation. Honte à vous, batteurs malheureux de casseroles maléfiques, indignes citoyens de la République du Sénégal.

Vos vaines tentatives de bloquer le fonctionnement normal des institutions républicaines ont vilainement échouées avec l’échec cuisant de la tentative de blocage du vote du budget et de la motion de censure contre le Gouvernement censuré par une écrasante majorité des députés du peuple qui ont, au contraire, plébiscité l’action du Président Macky SALL, son premier ministre et son gouvernement.

Ce pays est entre de bonnes mains sûres, efficaces et expertes : celles du Président Macky SALL.

Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL assure et rassure ; Le candidat légitime de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene, le candidat légitime de la coalition Joowléene, le candidat légitime de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans son ensemble, le candidat demandé par tous les sénégalais pour un second quinquennat légal et légitime déroulera, assurera et rassurera inch’Allah.

La transformation radicale du Sénégal dans le système éducatif, sanitaire, social, économique, diplomatique avec des avancées Démocratiques fulgurantes continuera inch’Allah sous l’égide du leader de notre coalition, le Président Macky SALL, avec l’appui d’un peuple confiant et conscient, uni et éveillé, d’une nation vaillante dans sa volonté inébranlable de préserver les fondements républicains et les valeurs républicaines.

Me Diaraf SOW Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene ; Coordonnateur de la sous coalition Joowléene

Coalition Benno Bokk Yaakaar