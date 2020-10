Diaraf Sow demande la réhabilitation d’Aliou Sall à…

DU DEVOIR RÉHABILITER MONSIEUR ALIOU SALL

Malgré notre désaccord à l’époque, le Directeur Général de la CDC et Maire de Guédiawaye, Monsieur Aliou Sall avait présenté sa démission à la tête de l’Institution et voulait même le faire pour la Mairie de Guédiawaye si ce n’était le niet catégorique de ses partisans, l’objectif était de laver son honneur et de laisser la justice faire son travail après une salle campagne de dénigrements diabolisation montée de toute pièce par des multinationales qui n’avaient pas reçu leurs parts de l’exploitation pétrolière et gazières au Sénégal et des opposants sénégalais traitres malhonnêtes et véreux qui espéraient tirer leur épingle du jeu en cas de chaos et de déstabilisation du Sénégal; nous étions monté au front pour démontrer et démonter pièce par pièce les mensonges et incohérences de BBC à l’époque et les relations sataniques qui les liaient à une certaine opposition sénégalaise.

Sur ce, nous avions posé 10 questions à Mayenes Jones restées toujours sans réponse excepté le mea-culpa de Baba Aidara, l’un des plus farouches journalistes investigateurs à l’époque à prendre position contre le Gouvernement du Sénégal dans cette affaire et qui vient de reconnaître son erreur, par le recoupement d’autres informations.

Nous avions également dans un titre largement diffusé par la presse (Le bal des traitres: quand Tullow-oil finance notre autodestruction) démontré le complot contre le Gouvernement du Sénégal avec l’utilisation de marionnettes sénégalais, des traîtres de la République cachés dans l’opposition qui devaient aider ces multinationales et BBC à la déstabilisation du Sénégal par le biais du mensonge et de la désinformation.

Le Maire Aliou Sall en avait reçu un coup dure et pouvait même, s’il n’était pas un vrai croyant perdre la raison ou se suicider tellement le complot était bien ficelé et très bien financé, tellement la pression était énorme.

Le doyen des juges sénégalais avait ouvert une enquête et demandé à tous ses bavards sur internet et sur les médias à amené les preuves de leurs allégations ou donner toute information utile pouvant donner lieu à l’inculpation de Monsieur Aliou Sall.

Certains de ces opposants véreux qui n’aiment pas leur pays avaient même refusé de répondre à la justice malgré leurs convocations. Ceux qui avaient accepté de venir répondre soit n’avaient pas une once de preuve soit avaient démenti leurs accusations et changé de discours contre le Maire de Guédiawaye.

Finalement, le dossier a été bouclé faute de preuve de la part de ses accusateurs, le Maire de Guédiawaye Aliou Sall étant blanc comme neige.

Et par la grâce de Dieu, le mensonge peut durer des semaines mais ne dure jamais une année, BBC a implicitement reconnu ses propres mensonges.

Le journaliste investigateur Baba Aidara vient de faire lui aussi son mea-culpa et a présenté ses excuses à l’Etat du Sénégal après avoir dénoncé le complot international qui l’a enduit lui-même en erreur. Selon lui, toute cette affaire n’était qu’un complot et il l’a démontré à travers un live fait sur sa page Facebook et largement diffusé.

Ainsi, les choses étant claires, l’enquête étant bouclé et ayant abouti à un non-lieu et les troubles ayant cessé car son honneur lavé au grand jour par la justice de son pays, le Maire Aliou Sall doit dès maintenant retrouver son poste de Directeur Général ou avoir la place qu’il mérite au sein du Gouvernement et c’est tout ce que nous demandons au président Macky Sall.

Le Coordonnateur de Benno BokkYaakaar du département de Guédiawaye doit être réhabilité au nom de tous les responsables du département. C’est une exigence !