Diaraf Sow donne bien un troisième mandat à Macky

MACKY SALL A BIEN LE DROIT DE SE PRÉSENTER EN 2024…SELON DIARAF SOW

ARTICLE 27 DE LA CONSTITUTION…INTERPRETATION

Le Président de la République est élu pour un mandat de 5 ans (2019-2024) renouvelable une seule fois (2024-2029).

Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. (Le Président Macky Sall ne peut pas se présenter en 2029, ses deux mandats consécutifs étant de 2019 à 2029). La loi n’ayant d’effet que pour l ‘avenir et étant non rétroactive.

NB: Il n’a nullement été mentionné dans la Constitution de 2016 que le premier mandat de 7 ans de 2012 devait être comptabilisé.

Or, pour la seule exception qui permet à une loi d ‘être rétroactive, c’est une disposition expresse qui autorise sa rétroactivité, ce qui n’existe ni dans la Constitution de 2001 ni dans la Constitution de 2016.

Le Président Macky Sall a donc plein droit de briguer et d ‘exercer sont deuxième mandat de cinq (5) ans en 2024 et rien ne le lui interdit.

Nous parlons de droit à ceux qui ne refusent pas d ‘entendre la vérité.

Me Diaraf SOW Juriste-Consultant, Secrétaire Général parti politique ADAE/J