LES MENTEURS SE TAIRONT BIENTÔT.

« Celui qui dit un mensonge ne sent pas le travail qu’il entreprend, car il faut qu’il en invente mille autres pour soutenir le premier. »

(Alexander Pope). Il faut donc qu’il continue à mentir croyant atteindre leurs objectifs. Hélas ! le mensonge n’a jamais triomphé devant la vérité, ne savent-ils pas ? Ceux qui croient en Dieu le savent très bien en tout cas.

Oui Ousmane SONKO et Pape Alé NIANG confirment parfaitement cette assertion d’Alexander, ils continuent à mentir, à mentir et à mentir comme d’habitude et comme toujours.

Que n’ont -ils pas dit sur des sujets divers,(Pétrole, Gaz, Zircon, Fer, Politique, Économie, Sociale, famille du présidents, ses collaborateurs, nos institutions…), dans des lieux divers ( plateaux de télé, audio, Conférences de presse, meeting, Caravane, rassemblements… ) pour déstabiliser le régime de son Excellence le président Macky SALL dont le seul tord est d’avoir la confiance des sénégalais dans leur majorité pour présider à leurs destinées avec l’aide de Dieu.

Pape Alé journaliste de profession sans la vraie étiquette de ce corps, comme un homme nu, sans vêtement que sont l’éthique et la déontologie engendrant la morale professionnelle, il part, encouragé par l’engagement qu’il a pris de combattre sans raison valable le régime de son Excellence le président Macky SALL depuis l’incarcération de son ami bienfaiteur Khalifa Ababacar SALL. Il pouvait s’épargner tout ce détour; en promettant d’être à la merci de SONKO, cet autre rancunier manipulateur qui lui a offert gracieusement DAKAR MATIN pour lui permettre de mieux réussir à embobiner un certain nombre de nos concitoyens qui ne prennent pas la peine d’aller jusqu’au fond des choses, faire les recoupements et tirer les conclusions pour voir la réalité.

Pour tous les sénégalais, nous le disons clairement, et nous en donnons par la foi d’homme véridique les preuves à chaque fois que de besoin, jamais de mémoire politique sénégalaise, le mensonge n’a été utilisé de cette façon dans le seul but de nuire à une personne, sa famille et ses collaborateurs. Certains sénégalais ignorent royalement qui sont ces 2 hommes qui ne cessent de tout inventer, de tout monter, de tout comploter pour plaire à certains sénégalais d’ici et de la Diaspora. Fort heureusement, l’homo-senegalensis est si intelligent et si critique au point de tout découvrir en cours de chemin menant à Rome. On dirait même que Dieu aime le Sénégal ; oui, grâce à nos érudits saints hommes qui se sont sacrifiés à tracer le chemin pour nous assurer la quiétude d’ici bas et à l’au delà. « Dieureudieuf niom ».

Pape Alé NIANG s’essaie à tout pour plaire à SONKO le champion des accusations sans preuves, peut-être pour faire mal et ce, malgré sa préférence à Khalifa Ababacar SALL qui est un homme qui ne verse pas dans le mensonge: faut le lui reconnaître; il avait bien avoué sa faute de gestion de la caisse d’avance arguant que ces prédécesseurs le géraient ainsi.

À quel prix cette malhonnêteté l’appelle en tant que journaliste dont la profession si noble n’est autre qu’informer juste et vrai pour la bonne conscience de chaque citoyen pour un monde meilleur. S’il était conscient lui-même, jamais les noeuds de la haine ni de la rancune ne s’uniront à lui pour le pousser non seulement à pécher sur son prochain ( le président Macky SALL ) mais à vouloir embraser le pays qui lui a tout donné. La République étant une affaire de conscience collective, chacun doit oeuvrer vers le bon côté avec VÉRITÉ, SINCÉRITÉ ET BONNE FOI.

Ainsi ces 2 hommes à qui je parle qui se disent ( je t’aime et moi non plus) ne sont point ceux à qui un être humain honnête doit faire confiance au point de donner de la crédibilité à leurs paroles. Ils n’ont pas de sentiments patriotes, aucune lumière n’est point dans leur esprit. Leurs discours aux belles formes de rhétorique mensongère n’épousent point les bonnes pensées pour la paix et la cohésion sociale. Depuis l’entrée de SONKO en politique coïncidant avec l’emprisonnement du maire de Dakar, le tableau mouvant est là par la grâce de la VAR ( VIDÉO ASSISTANT REFEREE ), les audios, les documents et autres palpables par lequel, ( ce tableau ), le sénégalais juste, véridique, honnête et de bonne foi s’observe seul être mû par lui-même avec sa conscience à discerner le vrai du faux afin de juger pour agir, engageant toute responsabilité.

Ousmane SONKO et Pape Alé NIANG passent tout leur temps à mentir pour faire mal au régime en place et le mettre en mal avec les sénégalais. Le mensonge ne mérite pas le pardon. Reveillons-nous.

« Testis unus, testis nullus, dit la loi. Dix témoins, dix mensonges. »

Malick Wade GUEYE Espagne.