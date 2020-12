Diaraf Sow écrit à Macky sur leur…alliance

Excellence Monsieur le Président de la République, Président de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Nous avons l’honneur de vous écrire cette dernière lettre ouverte, vu que toutes les procédures imposées par l’élégance et la courtoisie républicaine ont été épuisées sans succès.

Excellence Monsieur le Président de la République, nous ne sommes ni dans le chantage ni dans les tracasseries politiciennes.

Nous avons toujours voulu être constants dans notre position, véridiques, francs, sincères et honnêtes dans notre relation politique avec vous.

Malgré notre mécontentement longuement et partout exprimé et décrié, nous avons voulu continuer à assumer notre devoir d’allié serviable et utile en montrant votre brillant travail et en faisant face efficacement à vos détracteurs.

Cette position incomprise montre que nous avons voulu rimer politique et valeurs, politique et éthique mais notre déception et mécontentement ont atteint le sommet.

Nous ne comptons pas sur vous pour faire de la politique. Nous sommes de hauts cadres diplômés des universités publiques comme Cheikh Anta Diop et nous avons notre parti politique ADAE/J qui est reconnu par l’État du Sénégal depuis 2017, nous avons aussi nos militants partout au Sénégal et dans la diaspora.

Avec ou sans vous ADAE/J existe et existera et c’est cela que nous avions voulu vous prouver en battant campagne avec la coalition Idy 2019, après avoir été trahi par vos proches, mécontents d’avoir entendu leurs promesses non tenues, que nous leur avions rappelé et raison pour laquelle, ils ont manœuvré pour nous priver de moyens de campagne, alors que nous avions déjà vendu notre propre maison en 2018 pour financer votre pré-campagne: malheureusement, notre honnêteté avec vous a toujours été très mal récompensée.

En effet, malgré la douloureuse trahison dont nous avions fait l’objet à 10 jours de la présidentielle de 2019, nous avions partout été accueillis et suivis par nos militants et sympathisants qui nous ont renouvelés leurs engagements et fidélité et malgré que nous nous étions sortis très endettés de cette épreuve mais nous ne nous étions jamais sentis aussi fiers et dignes.

Ne pas battre campagne et rester les bras croisés aurait été une défaite pour nous; battre campagne les mains vides pour des gens qui nous ont délibérément privés de moyens aurait été une humiliation pour notre parti !

Excellence, nous sommes des cadres diplômés des universités et nous ne comptons pas sur la politique pour vivre. Au contraire, c’est en vous soutenant que nous nous sommes ruinés ; c’est aussi en vous soutenant que nous avons failli mourir, victime de sorcellerie; c’est en vous soutenant également que nous avons eu un accident de voiture et perdu notre véhicule et pas même un seul petit mot de remerciement.

Excellence Monsieur le Président de la République, cette fois- ci, nous ne ferons aucune reproche à vos proches collaborateurs car nous ne pouvons aucunement croire que vous n’êtes pas au courant des dernières correspondances officielles comme officieuses que nous vous avons adressées et personne ne peut nous convaincre dans ce sens.

Nous en déduisons que, malgré tout le respect que nous vous devons Excellence, c’est vous-même qui avait opté pour nous ignorer comme le disent chaque jour ces opposants qui nous font face de manière très violente à cause de l’engagement constant et honnête que nous avons sans tricherie à vos côtés, engagements qui nous valent tous les jours des insultes, des injures, des menaces de toute sorte physiques et mystiques.

Vous venez encore de leur donner raison.

Effectivement, il semble que vous ne voulez ni nous recevoir ni nous soutenir.

Excellence, Monsieur le Président de la République, notre engagement dans la coalition Benno Bokk Yaakaar ne souffre d’aucune doute mais le traitement que notre formation ADAE/J fait l’objet de votre part ne nous encourage pas mais vous avez toujours la possibilité de changer de fusil d’épaule car cette lettre ouverte sera la dernière dans le cas d’espèce.

Veuillez Excellence Monsieur le Président de la République agréer l’expression de nos hautes et respectueuses considérations.

Me Diaraf Sow Sg national parti ADAE/J (BBY)