Diaraf Sow écrit au Président Macky et se plaint des mauvais conseillers qui…

Excellence Monsieur le Président de la République,

Nous avons l’honneur de vous écrire cette correspondance, espérant une solution définitive à la situation de notre formation politique, l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene, le parti ADAE/J,(Récépissé No 18521/MINT/DGAT/DLP du 2 Novembre 2017), parti membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Excellence Monsieur le Président de la République, je vous ai soutenu depuis 2012 jusqu’à maintenant sous le témoignage du Ministre d’État Mbaye Ndiaye qui a démarché cette adhésion et reçu chez lui aux Parcelles Assainies avec une forte délégation et à qui j’ai assisté à son installation comme Ministre de l’intérieur assis à côté de Moustapha Cissé Lô, la main gauche sous un bandage après votre brillante victoire en 2012.

Excellence Monsieur le Président de la République, vous devez savoir sans doute que j’ai ensuite mis sur place le mouvement Macky 2017, qui était un mouvement politique pour préparer votre réélection en 2017, élection présidentielle finalement tenue en 2019 sous le refus du juge constitutionnel de vous accorder la possibilité de réduire votre mandat de 7 à 5 ans.

La Décision 1/C/2016 du Conseil Constitutionnel avait formellement affirmé que ce mandat de 7 ans n’avait rien à voir avec les dispositions contenues dans le projet de modification de la Constitution de 2016 et qu’on ne devait même pas le compter.

Effectivement, cette Décision juridictionnelle vous avait recommandé d’enlever l’alinéa : « cette disposition s’applique au mandat en cours » dans le projet de modification de la Constitution de 2016. Alors que vous aviez déjà fait beaucoup de communication vous et votre Gouvernement dans le cas d’espèce malheureusement le Conseil Constitutionnel en avait décidé autrement.

Conscients de votre bonne foi mais aussi de votre esprit républicain respectueux des Institutions et des lois comme vous l’aviez fait en 2012 après la décision du Conseil Constitutionnel validant la candidature du Président Abdoulaye Wade, nous avons aussitôt pris le chemin de l’intérieur du Sénégal après s’être engagés vigoureusement dans la victoire du »OUI » en 2016 ainsi que dans la victoire de Benno lors des élections législatives de 2017, avec nos maigres moyens, par des tournées politiques nationales, pour vous faire gagner en 2019.

Ainsi nous avions aussi organisé un grand meeting politique réussi au cœur de la banlieue, à Djidda Thiaroye Kao, pour vous faire investir comme candidat du parti ADAE/J à la présidentielle de 2019.

Durant ces péripéties très délicates nous avons perdu des terrains, des véhicules qui nous appartenaient, des biens financiers mais aussi nous avons frôlé la mort par des accidents de voiture ou des mauvais sorts jetés par vos ennemis gênés par notre degrés d’engagement à vos côtés et qui voulaient nous arrêter à tout prix par des mensonges, de faux rapports mensongers.

Excellence Monsieur le Président de la République, en ces moments là, nous avons vécu toutes sortes de complots pour stopper notre dynamisme et notre motivation : nous avions été même privés de moyens financiers en 2019 jusqu’à 8 jours de la présidentielle où nous avions été contraints de rejoindre Idy2019 pas pour le faire élire mais pour montrer à nos détracteurs au sein de votre formation que nous ne comptions pas sur des moyens politiques du pouvoir pour exister politiquement.

Que nous avions partout au Sénégal et à l’extérieur des militants convaincu qui nous écoutent et qui nous suivent.

Parce qu’effectivement et paradoxalement, ce que nous dénonçons jusqu’à maintenant, des soit disant « partis » qui n’ont jamais levé le petit doigt pour vous renforcer, vous soutenir ou vous défendre avait été gracieusement financés laissant en rade, de manière volontaire et provoquée, le parti ADAE/J.

Reçu par Monsieur le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, mon cher grand frère, qui avait tout compris mais tardivement, malheureusement, nous avons repris le travail remarquable depuis lors jusqu’à maintenant.

Malheureusement Excellence, nous savons que ces mauvais Conseillers ou proches qui vous mettent en mal avec vos hommes de conviction et de valeur sont toujours là avec les mêmes pratiques fractionnistes et décourageantes.

Ils préfèrent vous conseiller de donner des moyens politiques à des Imams, des prêcheurs, des marabouts, des lutteurs, des syndicalistes ou des animateurs de télévisions ou de radios qui ne vous défendront jamais. Ils ne mettront jamais ces moyens à la disposition des militants pour massifier Benno.

Ils n’utiliseront jamais ces indemnités de transport ou ces véhicules et carburant pour renforcer votre pouvoir ; ils n’iront jamais à la radio ou à la télé pour défendre votre bilan si radieux, pour vulgariser vos nombreuses réalisations ; ils ne mourront jamais pour vous.

Pendant ce temps, les hommes politiques que nous sommes, vos alliés politiques de Benno Bokk Yaakaar qui portent le combat tout le temps et dans les moments les plus difficiles, dans les zones les plus lointaines, dans les conditions les plus difficiles, sont laissés en rade, oubliés.

Nous bénéficions rarement du soutien de l’État à des moments rares ou nous sommes couverts de honte et de dettes et où notre dignité est en jeu, pris d’assaut par les créanciers.

Si nous sommes soutenus, c’est dans des moments où nous sommes endettés jusqu’au cou à coup de Millions et que notre posture délicate ne nous permet d’en parler à personne excepté vous, notre leader, alors que l’honnêteté et la dignité ne nous permettent pas à chaque fois de vous tendre la main.

Ce soutien servant uniquement à payer des dettes et le cycle recommence.

Malgré tout Excellence, nous partageons tout avec nos militants, nous ne les oublions jamais; ces militants qui nous voient vous défendre jours et nuits ne savent pas reconnaître un responsable avec ou sans poste politique. Pour eux, nous ne manquons de rien.

N’ai je pas créé le Club des Amis du Président Macky SALL, un groupe très actif, constitué de membres convaincus, de grandes Dames porteuses de voix: les Linguères du Président Macky Sall, de frustrés qui avaient été récupérés par l’opposition pour permettre de se faire élire aux élections municipales ?

Demandez aux responsables du Grand Hôtel de Thiès combien j’ai dépensé pour mettre en place cette structure extrêmement importante pour booster la coalition Benno Bokk Yaakaar ?

N’ai je pas créé un organe de presse en ligne pour renforcer la communication de Benno Bokk Yaakaar et faire face aux manipulations de la presse corrompues de l’opposition ?

Ne serait-ce que pour la charge mensuelle de l’organe, je décaisse 1 million par mois et cette entreprise aussi est en difficulté.

Aucun responsable de la mouvance présidentielle n’a décaissé un franc burkinabè pour soutenir cette et reprise coûteuse qui travaille pratiquement pour vous soutenir.

Le Sargal Président SALL avec une réussite totale que nous avons organisé ici à Guediawaye vient juste d’avoir un an et beaucoup de travail nous attend sur le terrain au moment où nous avons l’obligation de connaître notre candidat en 2024, afin de pouvoir faire les réglages nécessaires avant l’heure.

Malheureusement Excellence, il est très difficilement acceptable d’être toujours du côté des éternels oubliés de la coalition Benno Bokk Yaakaar au profit du dernier venu.

La loyauté, le courage, l’engagement, la détermination, l’endurance sont des qualités qui vous tiennent à cœur mais qui doivent être récompensées pour pour servir d’exemple aux autres qui font comme nous et qui méritent aussi d’être reconnus.

Nos cris de cœur ne servent qu’à se faire entendre mais notre conviction, notre engagement à vos côtés n’ont pas diminué d’un iota.

Personnellement, j’ai aussi décidé de faire le maximum à Kébemer où je pourrais certainement jouer un rôle décisif pour vous faire gagner là-bas en 2024.

Nous attendons le plus rapidement possible l’audience que vous auriez bien accordée au Club des Amis qui portent votre nom pour vous faire un complément d’informations au grand bénéfice de toute la coalition Benno Bokk Yaakaar car énormément de travail nous attend.

Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes en train de perdre du temps alors que beaucoup de choses restent à être faites sur le terrain.

Nos remerciements constants au Ministre Mor NGOM et au Ministre d’État Directeur de Cabinet Politique Monsieur Augustin Tine pour leur disponibilité et leur excellent travail à vos côtés.

Vous remerciant d’avance, veuillez Excellence Monsieur le Président de la République, Président de la coalition Benno Bokk Yaakaar, agréer l’expression de nos hautes et respectueuses considérations.

Votre bien dévoué allié politique Me Diaraf SOW Président du parti ADAE/J