Diaraf Sow répond à Moustapha Sy et l’invite à rejoindre Macky Sall

À NOTRE MARABOUT SERIGNE MOUSTAPHA SY, L’ENVERGURE DU MAOULOUD NE LAISSE AUCUNE PLACE À UN DISCOURS POLITICIEN.

À l’occasion du Maouloud Naby, aux champs de course, à Tivaouane, Serigne Moustapha Sy, leader du PUR, parti membre de Yewi Askan Wi, a fait beaucoup de révélations politiques à l’occasion de la nuit du Prophète Mohammed (PSL).

Ce discours politique de Serigne Moustapha Sy largement relayé par la presse en ligne a dénaturé l’objet de ce qui motivait la rencontre aux champs de course: la commémoration de l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohammed PSL.

Ces milliers de fidèles venus d’horizons divers partout au Sénégal, ne sont pas venus en tant que militants du PUR ou de Yewi Askan Wi pour écouter des leader du PUR ou du Yewi Askan Wi mais en tant que Talibés Cheikh pour écouter le très charismatique guide des Moustarchidines wal Moustarchidati pour qu’il leur parle de qui était Seydina Mohamed, de son parcours, de ses enseignements et des enseignements des érudits.

Ils étaient venus écouter le savoir immense et incontestable de Serigne Moustapha Sy tirés des enseignements du Coran, des enseignements de Seydi Hadji Malick Sy, des enseignements de Serigne Babacar Sy, et des enseignements de son illustre père, le très charismatique et le grand érudit Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum.

Cela, le grand marabout, leader du parti Bess Dou Niakk, Serigne Mansour Sy Djamil l’a compris. Il a tout donné au prophète Mohammed hier avec un grand discours très riche, digne et à la hauteur de l’importance du Maouloud.

Son discours sur la vie et le parcours de Seydi Hadji Malick Sy (RTA) était tellement beau à écouter et tellement beau à entendre que personne ne voulait qu’il termine de parler.

Malgré son rang de Chef de parti, il n’a pas une seule fois parler de politique politicienne.

Il a donné toute sa valeur à la nuit du Prophète Mohammed PSL.

Parce que effectivement, Serigne Mansour Sy Djamil savait que ce n’était ni le lieu adéquat ni le bon moment pour tenir en haleine les Talibés Tidianes par des discours politiques dignes d’un meeting politique qui n’ont pas motivé les déplacements des fidèles à Tivaouane.

Cependant, et faisant allusion aux prédications

du marabout Serigne Moustapha Sy, qui a vu dans son rêve « Dakar en ruine et complètement retourné », on peut dire sans risquer de nous tromper, que cette vision relève tout simplement de la baisse des prix des denrées.

Selon le livre de l’imam Mohammed Ibn Sirine, le meilleur dans l’interprétation des rêves, la vision en rêve d’une guerre entre deux pouvoir et le peuple signifie que le prix de la nourriture sera baissé.

Néanmoins, le prophète Seydina Mohamed, Cheikh Ahmed Tidiane Cherif, Seydi Hadji Malick Sy, Cheikh Ibrahima Niass, Seydina Limamou Lahi, Cheikhna Cheikh Saadbou, Serigne Babacar Sy entre autres érudits seraient plus contents, si, dans la nuit de commémoration de l’anniversaire de la naissance du meilleur des hommes, le prophète Seydina Mohamed, nos guides religieux, s’adressant aux fidèles musulmans, leur parlaient de Dieu et de ses recommandations, de ses enseignements et des discours visant à remettre les Talibés dans le droit chemin.

Mais hélas ! Le marabout Serigne Moustapha Sy a laissé l’essentiel contre des histoires d’élections, de coalitions, de divergences politico-polititiennes, d’attaques injustifiées contre le Chef de l’État où son Gouvernement qui ne seront d’aucune utilité pour les Talibés demain devant leur Seigneur.

Où est le respect envers le Prophète dans tout cela ? Quels messages ces Talibés que nous sommes devrions retenir de ces genres de comportements ?

Quant à la République du Sénégal, elle est très bien gérée et entre de bonnes mains.

Notre marabout Serigne Moustapha Sy est néanmoins invité avec son parti le PUR à venir rencontrer le Chef de l’État le Président Macky SALL qui est un homme de paix et un homme de dialogue ouvert à tous les dignes fils du pays qui désirent participer à la gestion de l’État selon leurs capacités et leurs expériences.

Me Diaraf SOW Président du parti ADAE/J