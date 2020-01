Diaraf Sow retrace le parcours de…Boun Abdallah Dionne

Diaraf Sow : « Mahammed Boun Abdallah Dionne, le prophète de l’État »

Ses qualités rares et exceptionnelles, sa sagesse et sa politesse, son ouverture , sa fidélité et sa générosité ont fait de lui un homme politique unique, apprécié et respecté de tous, de partout.

Commis de l’État hors pair et né à Gossas en 1959, le Ministre d’État Secrétaire Général de la Présidence de la République, ex Premier Ministre du Sénégal, est diplômé de l ‘ Institut d ‘ Informatique d ‘ Entreprise, grande école d ‘ ingénieur devenue École Nationale Supérieure d ‘ Informatique pour l ‘ Industrie et l ‘ Entreprise. Il est aussi diplômé en économie internationale et globalisation, spécialiste en politiques économiques et sociales de l ‘ université de Grenoble avec de nombreuses formations de la BCEAO, de l’ Institut du FMI et de la Banque Mondiale.

Ayant débuté sa carrière professionnelle en 1983 à la compagnie IBM France en qualité d’ingénieur technico-commercial, il a rejoint la BCEAO où il a occupé de hautes fonctions dont celles de sous-directeur et de Directeur puis détaché en 1997 par la BCEAO auprès du Gouvernement du Sénégal.

Mahammed Boun Abdallah Dionne a occupé les fonctions de Directeur de l’Industrie, puis Chef du Bureau Économique du Sénégal à Paris avec rang de Ministre Conseiller et à partir de 2005 de Directeur de Cabinet du Premier Ministre Macky Sall jusqu’en 2007 où il est nommé par le Président Macky Sall pour le même poste en tant que Président de l’Assemblée Nationale. Ensuite, il est nommé représentant de l’ONUDI en Algérie jusqu’en 2010 ; puis Coordonnateur sénior de la coopération industrielle Sud-Sud avant de devenir le Chef du programme de l’ONUDI pour l’Afrique et les PMA à Vienne.

En 2014, il devient Premier Ministre du Sénégal.

Pilier indispensable de la cohésion nationale, avec un art féroce du dialogue et de la diplomatie, le PM Dionne, tête de liste de BBY aux élections législatives passées et acteur incontournable et incontestable de la victoire du Président Macky Sall lors de la présidentielle de 2019, ne cesse de confirmer que le Président Macky Sall est le bon choix. Meilleur Premier Ministre du meilleur Gouvernement, Mahammed Boun

Abdallah Dionne, relevé à la dignité du grand-croix de l’ordre national du mérite qui continue toujours de coordonner l’action du Gouvernement mérite le titre de prophète de l ‘ État.

Maitre Diaraf SOW

Secrétaire Général National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Emergente/ Joowléene (ADAE/J)