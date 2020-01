KOLDA : Le DG des postes inaugure le bureau régional

KOLDA a enfin un bureau régional de la poste. Le local vient d’être inauguré par Abdoulaye Bibi Baldé Directeur Général des postes. Une cérémonie grandiose qui s’est déroulée en présence des autorités administratives, politiques, religieuses, et des populations du Foudou, y compris les travailleurs du groupe La Poste venus des différentes zones du pays. Un bâtiment tout neuf situé au quartier escale dans la commune. Ainsi ce bureau régional polarise 11 bureaux dont KOLDA, Vélingara, Médina Yoro Foulah, Diaobé, Diana Malary, Bounkiling, Pata, Médina Gounass, Manda Douane, Tanaff, et Médina Marry. A en croire le directeur général, d’autres bureaux sont prévus à Kounkané, â Salikégné, â Dabo et à Diaroumé. L’objectif de tous ces bureaux, est de renforcer d’avantage la présence de la poste dans cette région. D’ailleurs la direction régionale des postes de KOLDA est créée conformément à la politique d’extension du réseau et en vue d’une meilleure cohérence dans l’optimisation des ressources. Et justement le DG par ailleurs maire de Kolda assure que les dispositions nécessaires ont été prises en termes d’équipements en matériel, mobiliers de bureaux et d’exploitation, et de mise à disposition de ressources humaines compétentes afin d’offrir aux populations un service public postal de qualité mieux adapté à leurs besoins.

ELHADJI MAËL COLY