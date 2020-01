KOLDA : Une fondation fait sourire des enfants orphelins

Les enfants orphelins ont les mêmes droits que les enfants qui vivent avec leurs parents géniteurs. C’est ce qu’a compris la fondation Noël des orphelins. Cette structure donne la joie de vivre à des enfants orphelins totaux ou partiels. Ainsi des cadeaux de tout genre sont distribués a cette couche vulnérable qui nécessité assistance et protection. Un acte noble et humanitaire qui participe par endroit au respect des droits des enfants. Madame Sent Barry fondatrice de cette structure œuvre par ses propres moyens pour donner le bon goût de la vie à ces enfants orphelins. Animatrice dans une radio de la place dont le slogan porte sur l’intérêt et l’assistance éveille des communautés pour les communautés, cette brave dame les autorités et autres bonnes volontés à parrainer ces enfants orphelins. Une maniéré de donner beaucoup plus d’envergure sociale à cette cible plongée dans le besoin.

ELHADJI MAEL COLY