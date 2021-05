Diattara : « l’imam Ndiour de Thiès a les mêmes visions que Macky »

‘’Les 450 milliards de francs CFA dont on parle pour l’emploi des jeunes, c’est bien, et ils doivent impacter tous les secteurs dans lesquels ils seront injectés’’, a dit le célèbre guide religieux Tafsir Babacar NDIOUR, l’imam de la mosquée Moussanté, à Thiès (ouest), dans un prêche donné après la prière de l’Aïd el-Fitr, jeudi.

Faisant référence au sermon de l’Iman qui avait pour thème « le travail et l’emploi des jeunes », Diattara trouve encore là une autre coïncidence, cette fois entre « les visions de l’iman Ndiour et celle du Président Macky Sall. »

Selon les directives du Président Macky Sall, ajoute Diattara, « tout se fera de façon démocratique et transparente avec une décentralisation au niveau de chaque département, au prorata de ses potentialités et de son poids démographique. »