Guissé de l’OMART pour une force militaire pour libérer la Palestine

( Par Abdoulaye Mamadou Guissé)

En ce jour marquant la fin du mois de ramadan et coïncidant d’avec la montée en puissance d’un État criminel et Terroriste qu’est Israël , je condamne la passivité coupable et complice des Nations Unies.

Aujourd’hui à l’heure de la plus grande épreuve que le monde ait connu avec le Covid-19, l’Israël avec ses forces armées massacrent des millions de musulmans innocents, enfants, femmes, vieillards au nom de leur conviction religieuse.

La mise sur pied d’une force militaire islamique sous l’égide de la Turquie et de l’Oci demeure la seule alternative pour faire face à ce génocide dont l’Etat d’Israël en est l’auteur et les commanditaires identifiés.

Au cimetière musulmans de Pikine, son excellence Safwat Ibraghith m’avait fait l’insigne honneur en se recueillant sur le tombeau de mon père Mamadou Racine Guissé (r.i.p).

Aujourd’hui, je prie pour le repos en paix de tous ces martyrs palestiniens victimes de ce spectre sans yeux ni cœur qui est Israël.

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé du parti politique Mcss Fulla ak Fayda.