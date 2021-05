Pour les prochaines, Yankhoba Diattata s’est montré très optimise pour la coalition APR/REWMI et promet « une victoire à 80% au moins ». Pour Diattara, en plus de leur tradition victorieuse à Thiès, « c’est la première fois au Sénégal que le 1er et le 2ème de l’élection présidentielle se mettent ensemble dans une coalition pour la stabilité nationale et la mise en œuvre des réformes nécessaires pour travailler dans l’intérêt du pays. »

Source Thiesinfo