Didier Drogba fier d’avoir porté le maillot ivoirien

Didier Drogba (ex-international ivoirien) se souvient encore du choix patriotique lorsqu’il s’est agi de faire un choix entre le maillot tricolore et celui des éléphants de la Côte d’Ivoire.

Et le candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football de dire : « Si l’équipe de France m’avait sollicité à un moment donné, j’aurais dit oui. Mais il y avait toujours ce côté ivoirien chez moi et je me voyais plus en maillot ivoirien. Si j’avais choisi l’équipe de France, il n’y aurait pas eu cet impact sur la population. Cela a beaucoup pesé dans mon choix. La France, c’est bien mais pas assez pour moi. Nous avons montré qu’à travers le football, la côte d’Ivoire peut se réconcilier », déclare l’ancien international ivoirien.