Diomaye et Sonko ne contrôlent plus rien…ça part dans tous les sens

À quand la rupture tant chantée par le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ? Depuis plus de cent (100) jours, les sénégalais attendent toujours ce changement. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont condamnés à s’agripper au Plan Sénégal Émergent de Macky Sall. Ce, en attendant que la rédaction du PROJET soit prêt. Pendant ce temps, les hommes du chef de l’Etat naviguent à l’aveuglette enchaînant bourde sur bourde. D’où l’urgence pour Diomaye de siffler la fin de la récréation.

Le 2 avril 2024, Bassirou Diomaye Faye prêtait serment comme le cinquième président de la République du Sénégal. La victoire de Diomaye Faye matérialisait une forte volonté de changement. 54% des sénégalais ont voulu faire sauter un régime qui contrôlait le Sénégal depuis douze (12) ans. En votant pour lui, ces sénégalais pensaient que la rupture qu’ils ont voulue serait une réalité. Sans surprise, le nouvel homme fort du pays a choisi Ousmane Sonko pour le seconder dans cette tâche. Mais le duo rencontre plus de difficultés qu’il ne veut l’admettre.

Après plus de trois (3) mois au pouvoir, rien n’a encore changé. Beaucoup de sénégalais estiment que les choses sont en train de s’empirer avec les hommes et femmes que le duo a placés dans les postes clés. Après avoir combattu la dynastie Faye-Sall, les sénégalais assistent à un nouveau phénomène qui n’est pas loin de ce qui se faisait dans l’ancien régime. Une gestion familiale est constatée dans certains ministères et directions au grand dam des personnes qui ont plus d’expérience pour occuper ses postes.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce s’est embourbé dans ce qui est considéré comme un scandale de népotisme supposé. Serigne Guèye Diop est accusé d’avoir nommé sa fille, Mme Ndiaye Seynabou Kébé comme Directeur de cabinet. En guise de réponse, son ministère a publié un communiqué daté du 11 juillet pour présenter les 6 conseillers techniques du ministre. Pourtant, un cabinet a bien un patron et c’est le Directeur de cabinet. Dans le communiqué du ministère en question, ils ont oublié de dire qui est le Directeur de cabinet. Mais en faisant un tour sur Internet, on se rend compte que c’est bel et bien la fille du ministre.

Autre ministre qui est dans le creux de la vague, c’est Yacine Fall. Le choix porté sur Sophie Nzinga Sy, fille de la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, pour diriger l’Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA) fait polémique. S’il en est ainsi, c’est parce que Jacques Habib Sy occuperait déjà des fonctions dans le cabinet du premier ministre. Face au tollé, le porte-parole de la Présidence a tenté de faire baisser la tension.

«Pour le cas de notre sœur Sophie Nzinga Sy, ce n’est pas du népotisme. C’est le président de la République qui l’a nommé et ils n’ont aucun lien de parenté que je sache. Ce n’est pas sa mère (la ministre Yacine Fall) qui l’a nommée. Elle n’a pas été nommée dans le même département que sa mère. Elle est compétente dans ce domaine. Elle y excellait bien avant le pouvoir », a expliqué Ousseynou Ly.

Des arguments trops légers pour le porte-parole du gouvernement. Mais aussi pour un patriote qui a toujours dénoncé le népotisme au temps de Macky Sall. Ce manque de discernement risque de causer du tort au président Diomaye. Depuis le début de ses affaires, des patriotes se lèvent de tout bord pour défendre les fautifs. Les personnes concernées ne se donnent même pas la peine de donner des explications aux sénégalais. Une mauvaise image pour un régime qui prône la rupture.

En dehors de ces gestions familiales, un nouveau phénomène est en train de naître. Au lieu de chercher les voies et moyens pour mener à bien la mission qu’on leur a confiée, des directeurs généraux se cachent derrière des menaces à peine voilées contre les membres de l’ancien régime. Une situation qui n’augure rien de bon pour le nouveau régime. On est face à des patriotes qui cherchent encore la bonne formule pour respecter leurs promesses de campagne.

Devant ce pêle-mêle, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut plus rester silencieux. 54% des sénégalais ont placé toute leur confiance en lui. Il est temps de siffler la fin de la récréation. Le chef de l’Etat doit faire comprendre à ses ministres et directeurs généraux qu’ils n’ont pas été nommés pour former des directions familiales ou caser un quelconque «bétail politique». Si le projet se résume à cela, le Pastef ne verra pas sa défaite venir aux élections législatives !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru.sn