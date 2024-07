Si Diomaye vénère Sonko…Qu’il démissionne et libère le peuple

Pour la première fois, le peuple Sénégalais fait face à une situation jamais vue et jamais vécue. Un président de la République élu au suffrage universel et qui a les pleins pouvoirs dits exceptionnels, préfère jouer un rôle honorifique plutôt qu’exécutif. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu le 24 mars 2024 au 1er tour du scrutin avec 54% des voix, ne se sent pas dans la peau du vrai président. Il préfère laisser agir son premier ministre à qui, dit-il, il lui doit tout. Sa sortie de prison et son élection à la présidence de la République. Si Diomaye aime à ce point Sonko au point de le voir Président de la République, c’est simple…Qu’il démissionne !

Ce n’est pas la première fois que des duos sont constatés au niveau de l’exécutif au Sénégal. Depuis 1960, les duos qui ont dirigé le Sénégal se sont séparés dans la douleur et pour certains d’entre eux, ce fut la prison. Le duo Senghor Mamadou Dia, s’est soldé par l’emprisonnement de DIA. Le Duo Abdou Diouf Habib Thiam, c’est 50 ans d’amitié. En 1983, le président Abdou Diouf décide de supprimer le poste de Premier ministre créé par Senghor en 1970. Le premier ministre Habib Thiam, qui n’était pas averti du projet présidentiel fut le premier surpris par cette décision qu’il a vécue comme une trahison de la part de son ami de président.

Les années 2000 ont vu des duos d’intérêts politiques. Les relations entre Abdoulaye Wade, président du Sénégal de 2000 à 2012 et Idrissa Seck son Premier ministre de 2002 à 2004, ont été marquées par une lutte de pouvoir et une rivalité politique. Cela s’est soldé par l’emprisonnement de Idrissa Seck accusé de détournement. Il y a aussi eu le duo Wade-Macky qui s’est transformé en une dualité politique menant les deux partenaires devenus rivaux à une confrontation à la présidentielle.

Macky a pris le dessus sur Wade et s’est vengé sur son fils en l’envoyant en exil après 3 ans de prison. Ce fut une fin tragique de ce compagnonnage. Mais en 2024, c’est un duo qui ressemble à une véritable scène théâtrâle…Quand le président de la République chante son Premier ministre. Du jamais vu !

Ce sont des échanges de solennité entre le président de la République élu Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre nommé, Ousmane Sonko. « C’est Dieu qui donne le pouvoir, et c’est lui qui choisit à qui il le confie. En ce qui concerne le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, c’est Dieu qui a décidé que ce serait lui qui deviendrait président, en passant par le vote des électeurs. » disait Ousmane Sonko à ses partisans qui le voyaient président à la place de Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier, élu président de la République ne tarit pas d’éloges concernant Sonko.

Quand un président de la république se sent redevable de son premier ministre qui l’a fait élire, voici ses propos : « J’ai fait 10 ans pour élire Ousmane SONKO , j’ai échoué. Je suis sorti de prison, et en 10 jours il a réussi à m’élire Président de la République par la grâce de Dieu et le soutien des Sénégalais. » a déclaré le président Diomaye qui prévoit différentes réformes institutionnelles] pour mettre fin à l’hyper-présidentialisme et renforcer les pouvoirs de son premier ministre Sonko. Il invite même ce dernier à regarder son fauteuil et est prêt à l’aider à devenir président.

« Je n’ai aucun problème avec mon Premier ministre Ousmane Sonko. Je l’encourage non seulement à lorgner le fauteuil, mais aussi à regarder le fauteuil clairement. Parce que pendant 10 ans je me suis battu à ses côtés pour qu’il occupe le fauteuil présidentiel. Je n’ai pas arrêté et je n’arrêterai jamais. Je lui souhaite vivement de devenir président de la République parce que je le connais. Je le lui souhaite parce que je sais qu’il peut remplir la fonction et parce que je souhaite au Sénégal la paix », a ajouté Bassirou Diomaye Faye. Comme si le fauteuil de président était un bonbon à goûter.

Pour la première fois dans l’histoire du monde politique, un président fraîchement élu qui souhaite vivement que son premier ministre soit à sa place. Alors pourquoi Diomaye Faye ne démissionnerait pas au profit de son Premier ministre ? Si Sonko l’a fait élire, c’est qu’il peut le faire pour lui-même s’il participe à la présidentielle. Diomaye rendrait un grand service à Sonko en démissionnant et en organisant une élection présidentielle dans 60 jours. Quand on préfère faire plaisir à un individu plutôt qu’aux 54% des Sénégalais qui l’ont élu au 1er tour du scrutin, alors on ne mérite pas sa place, on la cède.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn