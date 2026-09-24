Diomaye revient sur le limogeage de Sonko : « Des divergences persistantes sur certains sujets »

Au cours d’une interview accordée à RFI et France 24, ce jeudi 24 septembre, le chef de l’État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a commenté pour la première fois le limogeage d’Ousmane Sonko, son ancien Premier ministre et mentor. Quatre mois après les faits, le président de la République rappelle la légalité de l’acte et évoque des « divergences profondes » dans la manière de gérer le pays.

«Le président de la République que je suis l’avait choisi comme Premier ministre en vertu des pouvoirs conférés par la Constitution. Quand cette rupture de confiance a cessé, je me suis choisi un autre Premier ministre et le Sénégal avance et la République est à l’heure», a déclaré le chef de l’État. Bassirou Diomaye Faye a également admis avoir eu «des divergences persistantes sur certains sujets» avec Ousmane Sonko, leader de son ancien parti.

Pour rappel, Ousmane Sonko a été limogé de son poste le vendredi 22 mai 2026, après un peu plus de deux ans à la Primature. Par la suite, son parti Pastef, majoritaire à l’Assemblée nationale, a refusé de siéger dans le gouvernement d’Al Aminou Lô, en raison d’un «désaccord profond» sur la marche du pays et le partage des postes ministériels.