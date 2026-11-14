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Diplomatie : Mankeur Ndiaye souhaite la bienvenue à la nouvelle ambassadrice de France au Sénégal

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L’ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a adressé un message de bienvenue à Emmanuelle Blatmann, nouvelle ambassadrice désignée de France au Sénégal. Dans une publication sur le réseau social X, il lui a souhaité plein succès dans l’exercice de sa mission diplomatique à Dakar.

« Bonne arrivée Madame l’ambassadrice Blatmann avec nos souhaits ardents de succès dans l’exercice de votre mission au Sénégal », a écrit Mankeur Ndiaye.

L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise a également rappelé les liens d’amitié entre Dakar et Paris, soulignant que les deux pays doivent préserver leurs relations. Il s’est notamment appuyé sur son expérience en France, où il a servi comme ambassadeur du Sénégal en 2012.

Mankeur Ndiaye a, par ailleurs, exprimé ses remerciements à Christine Fages, que la nouvelle ambassadrice remplace, tout en lui adressant ses vœux de bonne continuation dans la suite de sa carrière.

De son côté, Emmanuelle Blatmann s’est dite « extrêmement honorée et heureuse » d’avoir pris ses fonctions à Dakar en tant qu’ambassadrice désignée de France au Sénégal. Elle a également exprimé sa satisfaction de rejoindre l’équipe diplomatique française dans le pays.

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