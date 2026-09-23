Diomaye s’entretient avec Kyriakos Mitsotakis sur le renforcement de la coopération Sénégal-Grèce

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a échangé avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Les deux dirigeants ont notamment abordé l’état de la coopération entre le Sénégal et la Grèce ainsi que les perspectives de son renforcement.

En marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a débuté sa journée par une audience avec le Premier ministre de la République hellénique, Kyriakos Mitsotakis.

Les deux dirigeants ont passé en revue l’état de la coopération entre le Sénégal et la Grèce, ainsi que les perspectives visant à la renforcer. Ils ont également échangé sur les grands défis auxquels sont confrontés leurs deux pays et la communauté internationale.

L’entretien a enfin porté sur l’élection du prochain Secrétaire général des Nations Unies. Le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis ont évoqué les enjeux liés à cette élection pour l’avenir de l’Organisation des Nations Unies.