Mamadou Diallo à Diomaye : « Un pays ne se gouverne pas sur des discours populistes »

POLITIQUE A DEUX VITESSES

Qui peut le plus peut le moins, Président, gardien de la constitution, père de la nation, avez-vous ausculté la situation catastrophique de nos entreprises nationales ?

Certes le paiement d’impôts représente l’un des piliers du patriotisme. Ancien fonctionnaire des impôts et domaines, témoin des difficultés financières subies par nos entreprises lors du passage de la pandémie du covid, principale cause des dettes fiscales dues par certaines entreprises, vous devriez utiliser la politique de la carotte.

Un pays ne se gouverne pas sur des discours populistes. Votre sérénité devrait vous guider à prendre du recul pour sauver de nombreux emplois sinon le chômage trouvé sur place prendra un envol exponentiel. Ayez la sagesse de dissocier la bonne graine de l’ivraie, Président. Vous n’êtes plus un opposant vous portez l’espoir d’un pays le Sénégal vous devriez être au-dessus de la mêlée prenez la bonne décision sur le sort de la presse. Président, des assises doivent être organisées sur des réformes à apporter sur la fiscalité permettant à nos entreprises de ne pas subir la concurrence des multinationales tout en incitant le secteur informel à se formaliser sans pression

Les tares de l’ancien régime sont là. Inspirez-vous de leur échec pour relever le défi, le temps n’attend pas. 2029 pointe à l’horizon. L’antisystème vanté sur tous les toits, tarde à se matérialiser. Toujours les mêmes méfaits caractérisés par des discours stériles. Nous, sénégalais LAMBDA, on a besoin d’éclaircissement sur la gouvernance du pays sur les prérogatives du premier ministre. Une dualité sans précédent règne au sommet de l’état ou un premier ministre fait ombrage à un président élu par les urnes

Président, vous incarnez et assumez la conduite de nos institutions votre premier ministre doit savoir raison garder. Pour masquer leur incompétence, des brèches sont ouvertes par le premier ministre mettant l’espace politique sur le qui-vive. Le constat observé nous fait douter de la tenue des promesses émises lors de votre campagne électorale dont on peut citer :

-Les nominations opérées au sein de la magistrature montrent une inélégance républicaine plus qualifiée de politique revancharde. Les lieux d’affectation ramènent des souvenirs du système et la région de Tambacounda est créé pour les déportations et les purges devenant ainsi la Sibérie Sénégalaise.

Le monde tourne à l’inverse Président hier vous étiez allergique à un troisième mandat aujourd’hui vous déléguez votre premier ministre pour assister à l’investiture d’un président élu d’un quatrième mandat.

-Président, la recrudescence des accidents de la route avec son lot de morts et de blessés devrait vous inciter à trouver un bon ministre des transports qui en son temps dans l’opposition taxait Mansour Faye d’incompétent et exigeait sa démission l’arroseur arrosé

L’opposition est devenue aphone. Madiambal le combat que vous menez pour la liberté d’expression et la sauvegarde de la démocratie méritent des soutiens. Les calomnies et les dénigrements de cette presse partisane et de l’armée mexicaine des réseaux sociaux ne doivent pas vous faire dévier de vos convictions. Demain fera jour …

Mamadou Diallo Poulo Dieryi