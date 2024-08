Touba : Cheikh Tidiane Dieye fait le point sur les systèmes d’accès à l’eau potable

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement était à Touba, ce vendredi, pour faire les derniers réglages sur le dispositif mis en place et la visite des chantiers à finir avant le Magal. Après la prière à la grande mosquée, il a fait son Ziarra au Khalife Serigne Mountakha. Cette visite était aussi l’occasion pour ces équipes sont déjà déployées à Touba pour mettre en place le dispositif spécial pour le Magal.

Dans l’ensemble, le système est fonctionnel et les moyens mobilisés sont déjà au-delà de ce qui se faisait habituellement. Les améliorations vont se poursuivre, rassure le ministre. Néanmoins, les services de Cheikh Tidiane Dieye restent en situation d’alerte permanente. “Même si un seul quartier connaît des problèmes, il retiendra toute notre attention. Nous avons identifié quelques zones qui connaissent de perturbations sur la distribution d’eau. Nous sommes en train d’y apporter des solutions”, selon le ministre.

A Ndam Darou Salam et Darou Marnane, les zones ont subi des interruptions d’eau dues à des casses de conduites provoquées par les travaux d’assainissement le long de la route de Mbacké, entraînant la déconnexion de certains branchements domestiques. Actuellement, des réparations sont en cours et les branchements endommagés sont en train d’être reconnectés.

Pour Ndam Darou Khalimoul Khabir et une partie de Darou Marnane Ouest, les travaux de raccordement du nouveau forage d’Héliport ont nécessité l’arrêt temporaire des forages F19 Arafina et F33 Touba Ndiarème, causant des interruptions d’eau. Le raccordement est désormais terminé, les forages ont été remis en service, et un retour progressif à la normale est attendu sous 72 heures.

Ndindy et une partie de Mbacké Bary ont été affectées par des baisses de tensions dues aux travaux de la SENELEC, provoquant l’arrêt du forage de Ndindy. De plus, l’évolution démographique rapide a dépassé la capacité de l’infrastructure existante. L’équipe d’intervention dépêchée en urgence pour diagnostiquer et réparer le problème a vu que la pompe est hors d’usage. Elle sera remplacée dès demain. Un système complet de forage, château d’eau et réseau a été prévu en janvier 2025 pour résoudre définitivement ce manque d’eau.

Sur la route de Darou Rahmane, des baisses de pression ont été enregistrées dans cette zone, principalement à cause d’installations hors normes telles que des pompes surpresseur que certains installent dans leurs domiciles et des branchements anarchiques. Ces problèmes seront prochainement pris en charge. Penth Sam Serigne Bara Khouradia, cette zone située en altitude a connu une amélioration de la distribution d’eau depuis la dernière intervention. Des travaux d’extension du réseau sont prévus après le Magal pour renforcer le système.

A Dianatou (Penth Cheikh Béthio Boulevard Ndongo LO) et une partie de Madiyana, une baisse de pression a été constatée, en partie à cause d’installations hors normes. Des travaux d’extension de réseau et de rectification des branchements sont en cours. Pour Madiyana, la mise en service du forage de Touba Darou Khafor devrait renforcer l’approvisionnement en eau.

Le forage F13 Kébé à Khaïra et Darou Minam étant détérioré et à l’arrêt, une conduite spéciale est en cours de réalisation à partir du nouveau forage d’Héliport. La fin des travaux est prévue avant le Magal, ce qui devrait améliorer la situation dans ces zones. Dans tous les cas, le ministre informe que des camions citernes seront envoyés dans toutes les zones qui connaissent des perturbations pour soulager les populations, en attendant que les solutions soient finalisées.